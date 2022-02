Garagehouder vraagt opschorting voor doorverkoop gestolen auto

Een garagehouder uit Sint-Gillis-Waas vraagt in beroep opschorting van straf omdat hij een gestolen auto van een garage uit Izegem had doorverkocht.

In de loop van 2016 gaf B.V. gaf zich bij talrijke voetbalclubs uit als potentiële sponsor en kocht voor duizenden euro’s VIP-tickets voor wedstrijden aan. Die liet hij factureren op fictieve vennootschappen waardoor de clubs hun geld nooit te zien kregen. Naast voetbalploegen viseerde B.V. ook autogarages, waar hij dankzij valse overschrijvingsbewijzen nieuwe wagens kon aankopen om die vervolgens voor een fractie van de prijs door te verkopen.

Zo kocht hij onder valse voorwendsels bij garage La Campagne in Izegem een Ford Focus van 24.000 euro aan en wist die meteen door te verkopen aan een garage in Sint-Gillis-Was voor amper 6.000 euro. De garagehouder kreeg drie maanden met uitstel, maar ging in beroep. Hij beweert dat hij pas na de aankoop doorhad dat er iets niet pluis was en vroeg in beroep de vrijspraak. “Maar een splinternieuwe wagen van 24.000 kunnen aankopen voor 6.000 euro, da’s toch meer dan een sprookje”, vond de procureur-generaal. Hij gaat wel akkoord met opschorting van straf. Uitspraak op 25 februari. (OSM)