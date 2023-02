Frauduleuze mails rond rioolbelasting in Poperinge

Er worden frauduleuze e-mails verstuurd in naam van de firma Doma Incasso. Zij schrijven zogezegd in naam van het Poperingse stadsbestuur bedrijven aan. Dit klopt niet. Ga hier dus in geen geval op in.

In het bericht staat dat de vordering voor afvalstoffenheffing en rioolbelasting door de stad aan Doma Incasso werd overgedragen. Ze vragen om het verschuldigde bedrag meteen te betalen.

Dit klopt niet. Klik dus zeker niet op de betaallink.

Een phishingmail herken je meestal aan de afzender, zo werden deze e-mails vanuit fixdebt.services@outlook.com verstuurd, niet vanuit het domein @doma-incasso.be.

Stuur verdachte e-mails altijd naar verdacht@safeonweb.be voor je ze verwijdert, zo help je phishing opsporen. (AHP)