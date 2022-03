Fransman vraagt vrijspraak na vondst 93 zwemvesten, motoren en boten In De Panne: “Ik drijf alleen maar handel”

Een 39-jarige Fransman uit Duinkerke riskeert 4 jaar cel, de helft met uitstel, voor zijn betrokkenheid bij mensensmokkel. In De Panne werd zijn Mercedes Sprinter ontdekt die volgestouwd zat met reddingsvesten, motoren en boten. “Maar dat was een lot dat hij kocht om zelf terug te verhandelen. Misschien wel naar Afrika”, vroeg zijn advocaat de vrijspraak.

Op 17 oktober, even na middernacht, werd de 39-jarige Fransman opgepakt aan een tankstation in De Panne. Rachid A. reed met een Mercedes Sprinter en de politie wilde die controleren. Het laadruim bleek volgestouwd te zitten met nautisch materiaal. Het ging om zeker 93 reddingsvesten, drie buitenboordmotoren, drie pakken met opblaasbare boten en ander materiaal.

“Alles klaar om gebruikt te worden voor een oversteek”, zegt de procureur in Brugge. “Uit onderzoek bleek dat het materiaal op drie plaatsen in Duitsland werd gehaald: in Keulen, Osnabrück en Lotte. Het zijn drie pakketten vol spullen om telkens een boot met ongeveer 15 vluchtelingen klaar te maken voor de oversteek. Dat zijn dus minstens 45 mensen die in gevaar zouden worden gebracht. Omwille van de zwaarwichtigheid vraag ik 4 jaar cel, de helft met uitstel, en 8.000 euro boete. Ik vraag ook de verbeurdverklaring van de Mercedes.” A. wil de vrijspraak. “Hij werd aangetroffen op een steenworp van zijn woonplaats Duinkerke”, sprak meester Joris Van Maele.

“Hij reed enkel in De Panne af omdat hij vanuit Duitsland kwam en zijn tank volledig leeg was. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Anders had hij daar niets verloren. Die man is handelaar en koopt en verkoopt van alles en nog wat. Deze keer had hij een lot nautisch materiaal gekocht voor 9.000 euro. Dat zou hij terug verkopen. Hij geeft aan dat hij er contacten voor in Afrika had. Die man heeft helemaal niets met mensensmokkel te maken.”

Rachid A. beweerde zelfs nog nooit gehoord te hebben van vluchtelingen die per bootje de Noordzee oversteken, zowel op Belgische als Franse stranden. “Dan heb je onder de grond geleefd”, merkte de procureur op. Vonnis op 22 maart. (JH)