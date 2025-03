Francesco Vanderjeugd veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel voor verduistering: “Gebrek aan normbesef”

Francesco Vanderjeugd (37), voormalig burgemeester van Staden, is door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot één jaar cel straf met uitstel, 24.000 euro boete en de verbeurdverklaring van 178.000 euro wegens verduistering en belangenneming. Eind 2021 kwam Vanderjeugd – toen nog in functie – na onderzoek van deze krant in opspraak wegens verdachte vastgoedtransacties in zijn eigen gemeente. Jarenlang schreeuwde hij zijn onschuld uit, nu oordeelt de rechtbank anders. Vanderjeugd mag ook tien jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen.

In december 2021 pakte deze krant uit met onderzoek naar de verdachte vastgoedtransacties van toenmalig burgemeester Francesco Vanderjeugd. Bij minstens drie aan- en verkopen van panden zou niet alles volgens de regels van de kunst verlopen zijn. Na de publicatie in De Krant Van West-Vlaanderen startte Audit Vlaanderen een onderzoek. In dat verslag werd gewag gemaakt van belangenvermenging en partijdigheid. Ook het parket van West-Vlaanderen opende een onderzoek, dat nu uitgemond is in een vonnis van de rechtbank.

Concreet gaat het om de aankopen van drie panden in de gemeente Staden. Toenmalig burgemeester Vanderjeugd kocht in juli 2018 een vervallen pand in de Kapelleriestraat, aan de overkant van zijn kapsalon. Datzelfde pand verkocht hij een jaar later voor 285.000 euro meer aan een projectontwikkelaar die er ‘Kapelleriehof’ bouwde, een kleine verkaveling met appartementen en woningen. Iets verderop, in de Ieperstraat, deed Vanderjeugd net hetzelfde. Hij kocht er twee panden op en verkocht die met in totaal 178.000 euro meerwaarde, opnieuw aan een projectontwikkelaar.

Gebrek aan normbesef

De rechtbank oordeelt nu dat Vanderjeugd zich daarbij schuldig maakte aan belangenneming voor wat betreft één pand in de Ieperstraat en de woning in de Kapelleriestraat. Voor de andere woning in Ieperstraat gaat het niet om belangenneming, maar om verduistering door een ambtenaar. De rechtbank stelt namelijk dat Vanderjeugd bij de aankoop gebruik gemaakt heeft van een schattingsverslag dat in een eerdere fase door de gemeente was besteld. Vanderjeugd heeft doorheen de hele procedure altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd.

De rechtbank heeft alle tenlasteleggingen echter bewezen verklaard in een omstandig en bijzonder goed gemotiveerd vonnis. “De feiten getuigen van een gebrek aan normbesef. Publieke mandatarissen moeten elke schijn van belangenvermenging vermijden. Dat is van fundamenteel belang voor het vertrouwen dat de burger in zijn politieke instellingen en in zijn politieke mandatarissen moet kunnen hebben. Dat vertrouwen is essentieel in een democratische maatschappij”, klinkt het in het vonnis.

178.000 euro winst

Het parket had gevraagd om de totale winst die Vanderjeugd maakte – zo’n 463.000 euro – verbeurd te verklaren. Daar gaat de rechtbank niet op in. Alleen de 178.000 euro winst die hij maakte met het project in de Ieperstraat moet hij afstaan. Daar gaat het immers – deels – om verduistering en alleen voor die kwalificatie is een verbeurdverklaring mogelijk. In het geval van de Kapelleriestraat gaat het om belangenneming. “Het misdrijf belangenneming is niet opgenomen in de lijst van misdrijven waarop die vorm van verbeurdverklaring toegepast kan worden”, stelt de rechtbank.

Voorts legt de rechtbank Vanderjeugd een celstraf van één jaar met uitstel en een effectieve boete van 24.000 euro op. Bovendien mag hij tien jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen. Bij het aanhoren van het vonnis reageerde Francesco Vanderjeugd emotioneel. De voormalige burgemeester zakte door de knieën en snikte terwijl de rechter het vonnis voorlas. Reageren voor de tv-camera’s wou hij deze keer niet.

Ander onderzoek

Francesco Vanderjeugd is niet de eerste (ex-)burgemeester die veroordeeld werd wegens belangenneming na onderzoek van deze krant. In december 2023 kreeg burgemeester Ward Vergote van Moorslede een celstraf van één jaar met uitstel opgelegd. Hij had een stuk grond, waarvan hij wist dat de bestemming mogelijk zou wijzigen, met grote winst kunnen doorverkopen. Na zijn veroordeling bleek hij niet meer aan de voorwaarden te voldoen om zich verkiesbaar te stellen en werd hij uitgesloten van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar.