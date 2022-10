Financieel topman van politiezone Midow naar rechter voor verduistering van ruim 600.000 euro

Guy S., de voormalige bijzonder rekenplichtige van de politiezone Midow, zal zich op 15 februari voor de rechter moeten verantwoorden voor de verduistering van ruim 600.000 euro. De Roeselarenaar geeft de feiten toe.

De affaire rond Guy S. (51) kwam vorig jaar aan het licht na een gerechtelijk onderzoek door het parket van Kortrijk. Binnen de zone had men rond de jaarwisseling 2020-2021 verdachte geldtransacties ontdekt binnen de boekhouding. Vrij snel ging Guy S. door de knieën en bekende hij dat hij al jarenlang systematisch geld doorsluisde naar zijn eigen rekeningen. De man had daar zelfs een boekhouding van bijgehouden. In totaal gaat het om meer dan 600.000 euro.

Het parket besloot ook uit te pluizen of er ook geld verdwenen was bij de gemeente Wielsbeke, waar Guy S. aan de slag was als financieel directeur, en bij brandweerzone Midwest, waar hij eveneens de financiën in handen had. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Een deel van het verduisterde geld is ondertussen gerecupereerd door de verkoop van het huis van Guy S. in Roeselare. Of de man ooit in staat zal zijn om de rest van het bedrag terug te betalen, is nog maar de vraag. Sinds zijn ontslag bij zowel de politiezone Midow, brandweerzone Midwest als de gemeente Wielsbeke komt S. aan de kost als tuinaannemer.