Failliete zaakvoerder Hollywok in Kortrijk terecht voor schuldenberg van 960.000 euro: “Geld gebruikte hij voor zijn gokverslaving”

De voormalige uitbater van het failliete Aziatische wokrestaurant Hollywok in Kortrijk heeft een schuldenberg van bijna 1 miljoen euro achtergelaten. Dat bleek tijdens zijn proces voor de rechtbank in Kortrijk. Hij stond er terecht voor het leegzuigen van de vennootschap.

Op 5 november 2020 ging het restaurant in de schaduw van Kinepolis maar ook de vestiging van Hollywok in Leuven failliet. De jaren voordien bleek het er financieel niet altijd koosjer aan toe te zijn gegaan. Al in 2019 was tegen uitbater Runjie L. een onderzoek gestart door de witwascel van de politie. Na het faillissement bleek er een put van 956.000 euro te zijn gemaakt. “Schulden die zijn opgebouwd om zijn gokverslaving te financieren”, klonk het streng bij curator Tim Dierynck. “De coronacrisis kan niet als excuus gebruikt worden.”

Schuldbemiddeling

“Het is nooit de bedoeling geweest de vennootschap met opzet leeg te zuigen”, verdedigde de advocaat van Runjie L. hem. “Hij zou de ontleende bedragen terugbetalen. Maar het is door de coronacrisis fout geëindigd. Zelf zit hij nu in collectieve schuldbemiddeling, zijn moeder moest door een borgstelling haar woning verkopen. Hij laat zich nu voor zijn gokverslaving behandelen en staat op de zwarte lijst voor casino’s en speelzalen.”

Hij vroeg de vrijspraak omdat hij nooit met opzet handelde. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 12 maanden, een boete van 2.000 euro en een beroepsverbod van 10 jaar. “Uiteraard heeft hij geen intentie meer om nog bestuurder in een vennootschap te zijn”, aldus zijn advocaat. “Hij is nu een eenvoudige keukenhulp.” Vonnis op 9 maart. (LSi)