Ex-advocaat van bokser Yves Ngabu krijgt geen straf voor faillissementsmisdrijven

Voormalig advocaat Tom N. (41) heeft in beroep opschorting van straf gekregen voor misbruik van vertrouwen en faillissementsmisdrijven. N. behartigde de belangen van het bedrijf achter bokskampioen Yves Ngabu, maar had in februari 2019 al moeten weten dat het faillissement er zat aan te komen.

De toenmalige advocaat Tom N. uit Hooglede en de beloftevolle bokser leerden elkaar kennen in 2018. N. stapte mee in het bedrijf Team Ngabu achter de bokser. In februari 2019 organiseerde het bedrijf een groot gala in Roeselare, waar Ngabu zich tot Europees kampioen kroonde na een overwinning tegen de Deen Micki Nielsen, maar uiteindelijk ook achterbleef met een put van 82.000 euro. Op dat moment was het bedrijf achter Ngabu eigenlijk virtueel failliet. Nadien schreef Tom N. toch nog diverse sommen van de bedrijfsrekening over naar zijn eigen rekening, iets wat voordien ook al was gebeurd. En hoewel al in februari duidelijk werd dat het faillissement nakende was, werd het pas in september 2019 failliet verklaard. In eerste aanleg werd Tom N. veroordeeld voor verduistering van activa, misbruik van vertrouwen en het aangeven van een laattijdig faillissement. Hij kreeg hiervoor vier maanden cel met uitstel en een boete van 2.400 euro. Hij moest ook ruim 25.000 euro terugbetalen aan de vennootschap.

Bokser Yves Ngabu werd vrijgesproken. Tom N. ging in beroep en deels met succes. Het hof achtte het niet bewezen dat het om misbruik van vertrouwen ging bij de gelden die voor februari 2019 uit de vennootschap werden gehaald en gestort op de privérekening van Tom N. Yves Ngabu mocht namelijk de Visa-kaart van N. gebruiken voor kosten, stages,… “Deze waren namelijk een terugbetaling van de door hem voorgeschoten kosten die door YN (Yves Ngabu, red.) waren betaald met de persoonlijke Visa-kaart van de beklaagde, dat Yves Nnabu deze Visa-kaart in Engeland gebruikte terwijl hij daar aan het trainen was en dus dat hij de kaart gebruikte met het oog op het uitoefenen van zijn activiteiten die ondergebracht waren in de NV Team Ngabu. Deze uitgaven waren bijgevolg wel degelijk vennootschapgerelateerd”, oordeelde het hof. “Uit de afrekeningen van de Visa-kaart blijkt dat met deze kaart aanzienlijke kosten werden betaald, waaronder reiskosten, vervoerskosten en dagdagelijkse verblijfskosten. Tevens blijkt uit de afrekeningen dat deze kosten duizenden euro vertegenwoordigen. De bewering van de beklaagde dat de overschrijvingen van geld of cashafnames dienden als terugbetaling van deze voorgeschoten kosten is dan ook niet van elke waarheid ontbloot.”

Rekken

Maar de overschrijvingen na datum van het gala en waaruit bleek dat vennootschap niet meer levensvatbaar zou zijn, werden wel door het hof veroordeeld. “Hoewel hij wist dat de schulden niet betaald konden worden en hij geen kredieten kon verkrijgen, bleef hij het leven van de vennootschap rekken. Hij liet na tijdig aangifte van faillissement te doen en stortte ondertussen nog gelden naar zijn eigen rekening en naar bevriende schuldeisers. Op die manier benadeelde hij de andere schuldeisers.” Ook het laattijdig aangeven van het faillissement staat voor het hof vast. “De beklaagde betwist niet dat hij feitelijk bestuurder was van Team Ngabu NV. Het hof oordeelde daarenboven hierboven al dat de vennootschap Team Ngabu nv wel degelijk virtueel failliet was op 16 maart 2019. Uit de stukken van het strafdossier blijkt dat de vennootschap evenwel pas bij vonnis van 24 september 2019 van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, failliet werd verklaard.” Het hof hield ten slotte rekening met het feit dat Tom N. een publiek figuur was die ook politieke mandaten vervulde en advocaat was, maar uiteindelijk de balie moest verlaten. “Door de aandacht die de feiten kregen, moet de beklaagde vanaf nul herbeginnen.” Tom N. kreeg daarom opschorting van straf, geen geldboete en moet enkel 6.700 euro terugbetalen aan de vennootschap van Ngabu. (OSM)