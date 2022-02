Een truffel voor deze wielrenner? Ga er niet op in! “Opbrengst zou voor mij zijn, maar dat klopt niet”

Een wielrenner kreeg onlangs te horen dat oplichters al wekenlang chocoladetruffels verkopen in zijn naam in de regio van Heuvelland en Ieper. “De opbrengst zou voor mij zijn, maar dat klopt niet. Ik weet van niks!” De politie start een onderzoek.

Toen de Heuvellandse eliterenner Thomas Joseph (25) enkele weken geleden aan het trainen en koersen was in het zuiden van Europa, doken in zijn thuisstreek plots verkopers op van chocoladetruffels. “De opbrengst gaat naar Thomas”, klonk het steeds.

Tot een argwanende winkeluitbaatster dat verhaal bevestigd wou horen bij de moeder van Thomas. “Wij komen wel eens langs in haar buurtwinkel in de Ieperse deelgemeente Voormezele”, vertelt de renner van het nieuwe Minerva Continental Team. “De winkeluitbaatster vond het vreemd dat mijn moeder daarvoor niet langskwam. ‘Elke verkoper is verantwoordelijk voor een aantal straten’, zei men. Toe zij hun namen vroeg, gaven ze wellicht valse.”

Want het verhaal klopt niet. “Ik was helemaal niet op de hoogte en viel uit de lucht, wanneer mijn moeder daarover opbelde afgelopen maandag. ‘Moet je nu eens horen, ze zijn chocolade aan het verkopen in jouw naam.’ Ik was toen alweer in het land en aan het werk voor mijn deeltijdse job in het Iepers vastgoedkantoor ERA Domus”, aldus Thomas, die naar de politie stapte.

Dinsdagmorgen werd een bericht verspreid via het buurtinformatienetwerk. “De verdachten zijn waarschijnlijk met twee en verplaatsen zich met een zwarte BMW Break met Belgische nummerplaat”, luidt het. “Ga niet in op hun aanbiedingen!”

De politie roept op om hun diensten in te lichten bij het opmerken van de verdachten. Thomas betreurt de hele zaak. “Het is de eerste keer dat dit mij overkomt en ook de eerste keer dat ik zo’n verhaal hoor in de wielerwereld. Waarom ze het doen? Tja. Ik hoor dat ze vijftien euro vragen voor een doos, en ik vond dezelfde doos in de Action voor minder dan vijf euro. Als je er tien verkoopt, heb je snel honderd euro winst hé. Het is niet leuk dat ze daarvoor mijn naam gebruiken. Ik heb trouwens nog nooit chocolade, koeken, wafels of dergelijke verkocht of laten verkopen. Mijn excuses aan de mensen met goede bedoelingen. Wie hierover aangesproken werd, mag mij een persoonlijk bericht sturen via Messenger.” (TP)