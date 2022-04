Drie maanden cel voor Limburger die 79-jarige Théophile uit De Panne voor postzegels oplichtte

Een 79-jarige man uit De Panne die door een genadeloze Limburger opgelicht werd via tweedehands.be en zijn laatste ontbrekende postzegelreeks voor zijn verzameling niet opstuurde, kreeg gelijk van de rechter in Veurne. De 45-jarige oplichter uit Herk-De-Stad kreeg drie maanden effectieve celstraf en 800 euro boete en moet postzegelverzamelaar Théophile H. 675 euro terugbetalen. “Ik krijg liever alsnog die ene reeks die ik ontbreek, maar dat zal ijdele hoop zijn”, zucht Théophile.

De 79-jarige Théophile H. kon in februari vorig jaar zijn geluk niet op toen hij zoals wel vaker rondstruinde op tweedehands.be en daar plots op die ene reeks postzegels stootte die hij nog ontbreekt in zijn verzameling. H. is een Franstalige man, maar kwam zich vestigen in De Panne om te genieten van zijn oude dag.

“Ik hou me in alle rust bezig”, zegt Théophile. “Eens wandelen, geniet van de zon en de zee en… van mijn postzegelverzameling. Ik ben een verwoed verzamelaar. Álle Belgische postzegels sinds 1945 heb ik, ook alle speciale reeksen. Er ontbreekt maar een reeks, uitgebracht enkele tientallen jaren geleden. Die zoek ik al jaren. Natuurlijk was ik énorm blij toen ik ze te koop zag staan op tweedehands.be. De vraagprijs was 675 euro maar ik aarzelde geen seconde. Het was me het zeker waard.”

Ene na andere excuus

Théophile legde meteen contact met de verkoper, de 45-jarige D.M. uit Herk-De Stad. “Het contact verliep vlot en nog dezelfde dag heb ik de reeks gekocht. Ik betaalde meteen 675 euro. Maar de reeks kreeg ik maar niet opgestuurd. Die man bleef wel contact houden, maar verzon het ene na het andere excuus. Hij had covid opgelopen en was een tijdje in het ziekenhuis geweest. En toen hij terug was, moest hij nog een speciaal middel kopen om de postzegels eerst te ontsmetten eer hij ze kon opsturen. Enfin, ik werd aan het lijntje gehouden. Op den duur wist ik zeker dat ik de postzegels niet zou krijgen en diende ik klacht in bij de politie.”

Ik werd aan het lijntje gehouden. Na een tijdje wist ik dat ik de postzegels niet zou krijgen

Ook de politie gaf D.M. nog de kans om de postzegels alsnog op te sturen. De man kreeg er drie maanden de tijd voor, maar diste opnieuw tal van excuses op. Daarom werd de zaak tot bij de rechter gebracht. Die veroordeelde D.M. nu wegens oplichting tot drie maanden effectieve celstraf en 800 euro boete. Hij moet Théophile zijn 675 euro terugbetalen.

IJdele hoop

Théophile krijgt dus wel zijn geld terug, maar echt gelukkig is hij niet. “Natuurlijk wou ik mijn geld terug, maar nog veel liever zou ik alsnog die zeldzame reeks krijgen. Maar intussen is het wel duidelijk dat die verkoper de reeks wellicht nooit gehad heeft. We zijn al meer dan een jaar verder en ik heb die ene reeks nooit meer te koop zien staan. Ik blijf hopen, maar het zal wellicht ijdele hoop zijn. En misschien krijg ik zelfs mijn geld ook nooit meer terug.” Théophile heeft nog een waarschuwing voor andere kopers op tweedehands.be: “Kijk altijd goed naar de waardering van een verkoper. Dat doe ik normaal ook, maar omdat ik zo enthousiast was liet ik me vangen. Jammer.” (JH)