Drie jaar cel voor mensensmokkelaar die in Menen geklist werd: “Ik werd geronseld in vluchtelingencentrum”

Een 27-jarige Irakees heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar cel gekregen, waarvan een jaar met uitstel, voor mensensmokkel met bootjes. Ghadhanfer A. is ook voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt.

In de nacht van 15 op 16 augustus vorig jaar werd Ghadhanfer A. geklist op de A19 in Menen. In zijn Dacia Logan bleek heel wat nautisch materiaal te liggen, zoals een buitenboordmotor, een boot, benzine, twee pompen en liefst 35 reddingsvesten. De man bekende dat hij al een viertal ritten had uitgevoerd. Per rit kreeg hij 250 euro.

Uit zijn verhoor bleek voorts dat de beklaagde – opvallend genoeg – als chauffeur geronseld werd in een vluchtelingencentrum in het Duitse Düsseldorf. Volgens procureur Frank Demeester hielp de Irakees de wagen ook mee inladen. “Zijn vingerafdrukken werden aangetroffen op een zak met een brandstofslang”, stelde hij.

A. zit intussen ruim vijf maanden in voorhechtenis. Zijn advocate drong aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt verblijft al zes jaar in dat vluchtelingencentrum en van daaruit is het moeilijk om een normaal even op te bouwen. Ook al heeft hij verblijfsrecht in Duitsland”, pleitte meester Laura Van Renterghem. (AFr)