Dertiger uit Wervik in de cel voor 49 internetoplichtingen via Facebook Marketplace: zo’n 10.000 euro buitgemaakt

Een 37-jarige man uit Wervik is door de Veurnse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van 49 oplichtingen via internet. Dat meldt de politiezone Westkust. De verdachte bood allerhande spullen te koop aan via Facebook Marketplace, maar leverde de spullen nooit aan de kopers.

Het onderzoek ging in juni van start na een aangifte bij de politie van de zone Westkust. Een slachtoffer uit De Panne had gereageerd op een online zoekertje op Facebook Marketplace. Vervolgens betaalde het slachtoffer 168 euro, maar het nagelpistool werd nooit geleverd.

10.000 euro buit

Dankzij verder onderzoek konden speurders een man uit Wervik als verdachte identificeren. Bovendien konden nog 48 gelijkaardige feiten aan de verdachte gelinkt worden. Alle slachtoffers kochten spullen aan via Marketplace, maar hebben de goederen nooit ontvangen. Het ging onder andere om werkmateriaal, bierglazen en dartspijltjes. In totaal zou de dertiger op die manier ongeveer 10.000 euro buitgemaakt hebben. Volgens de lokale politie zullen er mogelijk nog meer feiten opduiken.

Vrijdag voor de raadkamer

In opdracht van de onderzoeksrechter werd maandag een huiszoeking uitgevoerd bij de verdachte. Tijdens zijn verhoor legde de Wervikaan bekentenissen af. Opvallend genoeg werd de man in 2022 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. In die omstandigheden besliste de onderzoeksrechter ondertussen om hem aan te houden. De raadkamer in Veurne zal vrijdag oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.