Dertiger die zelf vier neven verloor bij overtocht krijgt drie jaar cel voor mensensmokkel na betrapping in Kortrijk

Een 36-jarige Irakees uit Duitsland heeft voor de Brugse strafrechtbank drie jaar effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel. Opmerkelijk: vier neven van Salem H. verdronken bij een overtocht over zee.

Op 3 mei werd de bestelwagen van Salem H. in Kortrijk gecontroleerd door de politie. In het voertuig lagen reddingsvesten, een buitenboordmotor, brandstof en enkele opblaasbare boten. Volgens het parket was het materiaal bestemd voor mensensmokkel over zee. Op de vrachtbrief die H. voorlegde stond 1.650 kilogram aan boten en ander nautisch materiaal. “Er zullen dus nog heel wat meer bootjes in het laadruim gezeten hebben”, aldus procureur Frank Demeester, die vijf jaar cel vroeg.

Onderzoek wees uit dat H. uit Duitsland of Nederland kwam, en richting Frankrijk reed. De man uit het Duitse Bielefeld verklaarde dat het niet verboden is om met nautisch materiaal rond te rijden en dat hij al drie of vier gelijkaardige ritten had uitgevoerd. Opmerkelijk: bij de onderzoeksrechter liet H. zich ontvallen dat zijn vier neven verdronken tijdens een overtocht zeven jaar geleden. H. kreeg in 2018 in Hongarije al eens 3,5 jaar cel voor mensensmokkel.

De advocaat van H. stuurde tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt dacht dat het een legale bestelling was”, pleitte meester Bram Vercouter. “Er was zelfs een vrachtbrief. Hij was zich van geen kwaad bewust. In Duitsland werd hij ook gecontroleerd maar daar mocht hij gewoon doorrijden.” (AFr)