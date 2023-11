Dan toch geen cassatieberoep in casinodossier Middelkerke: verdachten definitief buiten vervolging gesteld

De gemeente Middelkerke heeft dan toch geen cassatieberoep aangetekend in het dossier rond vermeende omkopingspraktijken bij de bouw van het nieuwe casino. Dat bevestigt burgemeester Jean-Marie Dedecker. Drie verdachten, onder wie twee ex-schepenen, worden hiermee definitief buiten vervolging gesteld.

Als sinds 2016 beweerde Jean-Marie Dedecker – toen nog lid van de oppositie – dat er smeergeld werd betaald om de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke toe te kennen aan de bouwgroep Willemen en gokkantoor Napoleon Games. Maar in maart oordeelde de Brugse raadkamer dat het onderzoek onvoldoende bewijzen van corruptie had opgeleverd. Bijgevolg werden de drie verdachten buiten vervolging gesteld.

De raadsman van de gemeente Middelkerke tekende beroep aan, maar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent wees dit eerder deze maand af omdat voor het beroep de noodzakelijke bekrachtiging door de gemeenteraad ontbrak. Burgemeester Dedecker noemde dit “juridische flauwekul” en sloot cassatieberoep niet uit. Maar zover komt het dus niet. De beroepstermijn verstreek op 17 november.

Toen Dedecker in 2019 zelf burgemeester werd van de badstad, ging de gemeente met een andere firma in zee om het nieuwe casino te bouwen. Willemen vroeg hierop 8,2 miljoen euro schadevergoeding voor de gemaakte kosten en imagoverlies. De rechter stelde het bedrijf in november 2020 in het gelijk en beval toen een expertise om de exacte schade te begroten. Maar de gemeente Middelkerke ging hiertegen in beroep. (AFr)