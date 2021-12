Croupiers zouden 2,8 miljoen euro hebben verduisterd aan roulettespel in casino Middelkerke

Vier voormalige croupiers van het casino in Middelkerke riskeren in de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel voor grootschalige fraude aan het roulettespel. Met de hulp van tien spelers, die mee terechtstaan, zouden ze op vernuftige wijze minstens 2,8 miljoen euro hebben verduisterd. En dat over een periode van liefst veertien jaar. “Ze gaven subtiel signalen. Een hand door het haar betekende dat de kust veilig was.”

De fraude kwam in april 2015 aan het licht toen de boekhouding van het oude Middelkerkse casino (het gebouw werd in 2018 gesloopt, red.) almaar grotere tekorten vertoonde, terwijl het aantal klanten gelijk bleef. Omdat hiervoor geen logische verklaring was besliste het management om de beelden van de tafelcamera’s van de laatste zes maanden te analyseren. Met de hulp van kansspelspecialisten werd een frauduleus systeem blootgelegd met vier croupiers als spilfiguren. Er werden ook tien klanten geïdentificeerd die met hen onder één hoedje speelden.

“Ze hadden een systeem ontwikkeld waarbij elke inzet aan de roulettetafel automatisch in winst resulteerde,” verduidelijkte de advocaat van het casino woensdag tijdens het proces in de Brugse rechtbank. “De croupiers ronselden spelers die hun moment afwachtten om aan de tafel van de beklaagden plaats te nemen. Met subtiele signalen werd duidelijk gemaakt dat de kust veilig was. Bijvoorbeeld door even met de hand door het haar te gaan.”

Het systeem was eenvoudig maar efficiënt. “Normaal maakt de croupier bij roulette met een handgebaar tijdig duidelijk dat er geen geld meer mag ingezet worden”, ging de raadsman van het casino verder. “Bij deze croupiers gebeurde dit erg laat, zodat de spelers nog geld konden inzetten toen het rouletteballetje viel of al gevallen was. De klanten konden met andere woorden niet verliezen. Om het gesjoemel te verhullen werd de nodige chaos gecreëerd aan de speltafel. De croupiers wonnen ook tijd, door bijvoorbeeld nog snel wat jetons te gaan wisselen.”

Volgens het parket was Pascal V. (48) uit Dilbeek de croupier die spelers ronselde. Om geen argwaan te wekken bij de casinoleiding knoeide Oostendenaar Didier V. (52) met de inzetcijfers op de zogenaamde “dropbladen”. De inzet van gewone spelers werd op papier verschoven naar de valsspelers en zo bleven hun abnormaal grote winsten onder de radar. Er werd ook stiekem meer winst uitgekeerd of spelers werden subtiel bevoordeeld. Na het spelletje mochten de spelers telkens een zevende van de winst houden. De rest belandde in de brievenbus van Oostendenaar Pascal L. (61) die het geld verdeelde onder de andere croupiers. Volgens de casinodirectie verduisterden de mannen sinds 2001 liefst 2,8 miljoen euro. Toen de fraude aan het licht kwam werden ze op staande voet ontslagen.

Het openbaar ministerie vroeg twee jaar celstraf met uitstel voor de croupiers en tien maanden celstraf met uitstel voor de spelers. Pascal V. legde van meet af aan bekentenissen af. Hij zou in 2013 ook zijn collega Karine G. (56) uit Bredene gerekruteerd hebben toen zij met financiële problemen kampte. “Maar ze realiseerde zich nooit hoe ver de fraude ging”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. De verdediging betwistte met klem dat de omvang van de fraude 2,8 miljoen euro zou bedragen. Van de vier croupiers vraagt enkel Didier V. de vrijspraak. “Op de beelden strijkt hij op zes maanden tijd vier keer door de haren. Dat noem ik geen bewijs”, aldus zijn advocaat.

De tien spelers in de beklaagdenbank zijn mensen uit Lendelede, Ternat, Oostende, Sint-Jans-Molenbeek, Middelkerke, Asse en Jette. Slechts één van hen betwist zijn betrokkenheid. Het gaat om de oom van een Rode Duivel. “Hij had dat geld dan ook niet nodig”, pleitte zijn advocaat Pieterjan Dens. “Hij was bevriend met een van de croupiers die hem al eens wat bevoordeelde. Maar mijn cliënt heeft daar nooit om gevraagd.”

De verdediging wierp voorts ook op dat het casino geleden verliezen probeert te verhalen op de beklaagden. “Jarenlange systematische fraude had nooit zo lang onder de radar kunnen blijven”, klonk het. “Bovendien zijn er maar van zes maanden camerabeelden. Op basis daarvan kan je geen uitspraken doen over een periode van veertien jaar.” Op 12 januari wordt de zaak verdergezet. (AFr)