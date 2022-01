Container met 10,5 miljoen gesmokkelde sigaretten in haven Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge onderschepte de Douane een container met 10,5 miljoen gesmokkelde sigaretten. In totaal gaat het om een fraude van meer dan 4 miljoen euro aan ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw.

De sigaretten waren gemaakt in Dubai en werden via de haven van Ningbo in China naar Europa gesmokkeld. Het ging om sigaretten van het type cheap white, een benaming voor merken die in Europa niet vertegenwoordigd zijn. In dit geval ging het om sigaretten van het merk Richman Royal.

“Het is dus geen namaak, maar wel accijns- en btw-fraude”, zegt de Douane. “Deze vangst van zaterdag 15 januari vertegenwoordigt 4,078 miljoen euro aan ontdoken invoerrechten, accijnzen en btw.”

De sigaretten zaten in een container en waren aangegeven als “panel pleated cartridges” met als officiële eindbestemming Ierland. Mogelijk was de werkelijke eindbestemming de rokersmarkt in het Verenigd Koninkrijk.