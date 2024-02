Celstraf voor zestiger die kamers verhuurde aan Nigeriaanse prostituees in Kortrijk en Zulte

Een 69-jarige man uit Deinze heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel en pooierschap. Patrick D. verhuurde kamers aan prostituees en volgens het parket maakte hij zich daarbij ook schuldig aan mensenhandel. Maar dat acht de rechtbank niet bewezen.

Tijdens controles in panden in Kortrijk en Zulte bleek dat Deinzenaar Patrick D. (69) kamers verhuurde aan prostituees, vooral Nigeriaanse vrouwen. “Ze hadden geen papieren en konden dus niet officieel werken”, stelde procureur Frank Demeester. “Voor een van de panden betaalde de beklaagde 1.250 euro maandhuur. Maar zelf vroeg hij 70 euro per dag per kamer. Vijf kamers konden dus elke maand 10.000 euro opleveren.”

Volgens Demeester draait D. al lang mee in het prostitutiemilieu. Het Gentse hof van beroep veroordeelde hem in oktober 2020 tot een jaar celstraf met uitstel voor feiten tussen 2014 en 2017. Voor feiten tussen maart 2019 en januari 2020 vroeg Demeester bijkomend een jaar effectieve celstraf.

Geen uitbuiting

De verdediging vroeg over heel de lijn de vrijspraak. “Na problemen met een massagesalon koos mijn cliënt voor kamerverhuur”, pleitte meester Peter De Becker. “Hij ontving enkel huur, niets meer. De meisjes werden tot niets gedwongen. Van uitbuiting of fysiek geweld was helemaal geen sprake.” Volgens de procureur sprak een Hongaarse prostituee dit evenwel tegen.

Toch zag de rechtbank woensdag geen bewijs voor dwang of uitbuitingspraktijken. Voor mensensmokkel – door facilitatie van het illegaal verblijf van de prostituees in België – en pooierschap kreeg D. twaalf maanden effectief en een geldboete van 48.000 euro. Aan Payoke, het opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel, moet hij 2.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)