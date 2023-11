Celstraf voor Oostendse zeventiger die medische attesten van mentaal verzwakte partner (86) vervalste om haar uit bewindvoering te krijgen

Een 74-jarige Oostendenaar vervalste de scores op medische attesten van zijn 86-jarige handelingsonbekwame vrouw. Zo wou H.A. haar uit de bewindvoering krijgen. “Enkel en alleen om aan haar geld te kunnen”, aldus de bewindvoerder. Nu krijgt de man 25 maanden cel, waarvan tien effectief.

H.A. en zijn partner zijn al zo’n twintig jaar samen. Omdat de vrouw mentaal achteruitging, werd ze in 2009 handelingsonbekwaam verklaard en onder bewindvoering geplaatst. Sindsdien doet H.A. er alles aan om die maatregel terug te schroeven. “Hij is een parasiet die leeft op de kap van mevrouw”, zo pleitte de bewindvoerster in de rechtbank. “Zij is heel bemiddeld maar mentaal nog een schim van wie ze vroeger was. Hij wil van de bewindvoering af zodat hij aan haar geld kan. Hij wil namelijk met haar naar Algerije verhuizen.”

Tijdens een procedure voor de vrederechter in 2019 legde H.A. een attest voor van een neurologisch onderzoek van de vrouw. Hij vervalste daarin de scores en legde ook nog een ander attest voor om aan te tonen dat zijn partner wél handelingsbekwaam was. “Maar de stempels en de handtekeningen bleken gekopieerd van andere documenten”, ging de bewindvoerster verder. “In de begeleidende tekstjes stonden zelfs dt-fouten.”

De beklaagde werd ook schuldig bevonden aan lasterlijke aangifte. H.A. betichtte zijn stiefzoon namelijk ten onrechte van diefstal van een erfenis van 175.000 euro, slagen aan zijn moeder en racisme. “Hij heeft mijn moeder volledig in zijn macht”, aldus de zoon. De procureur sloot zich daarbij aan. “Het is triest om te zien hoe hij erin slaagt om van het slachtoffer zijn handlanger te maken.

De vrouw zélf ziet dat evenwel anders. “Hij is de liefde van mijn leven”, riep ze luid op het proces. “Ik ben geen slachtoffer.” Ook H.A. ontkende alles en legde de rechter tevergeefs een stapel papieren voor om dat te bewijzen. “De beklaagde heeft een antisociale persoonlijkheid en ging doordacht te werk om de feiten te plegen”, aldus de rechter. De bewindvoerder kreeg 2.464 euro schadevergoeding toegekend, de zoon 600 euro.

Tussen 1983 en 2010 liep H.A. al acht correctionele veroordelingen op, vooral voor geweldsdelicten. Hij woont nog steeds samen met het slachtoffer. (AFr)