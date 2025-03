Celstraf met uitstel voor smokkel van ruim 100.000 sigaretten in verborgen ruimte vrachtwagen

Een 51-jarige Litouwer en zijn 44-jarige opdrachtgever hebben in de Brugse rechtbank vier maanden celstraf met uitstel gekregen voor sigarettensmokkel. In een verborgen ruimte van een vrachtwagen trof de douane 118.000 sigaretten aan.

Op 1 oktober 2024 onderwierp de douane omstreeks 19.30 uur de vrachtwagen van Ramunas S. (52) in de haven van Zeebrugge. In een verborgen ruimte in de bodem van zijn trailer troffen de douaniers 118.000 sigaretten met Poolse fiscale zegels aan. De meeste sigaretten waren van het merk Parliament Aqua Blue, terwijl 10.000 exemplaren van het merk Kent waren. De Litouwse trucker werd opgepakt en zat sindsdien achter de tralies.

Onderzoek wees uit dat S. aanwezig was bij het laden van de vrachtwagen. Volgens de douane moet hij dus weet hebben gehad van de verborgen ruimte. De man riskeerde vier maanden tot vijf jaar celstraf en een geldboete van 225.000 tot 450.000 euro. De douane vroeg daarnaast ook nog de betaling van ruim 45.000 euro aan ontdoken accijnzen.

Volgens zijn advocaat is S. vooral in zijn thuisland actief en ging hij pas in februari van start met internationaal transport. Naar eigen zeggen moest hij voor zijn opdrachtgever in totaal drie keer granulaat leveren in Ierland. Bij de derde rit was hij tegen de lamp gelopen. “Hij wist niets af van die sigaretten”, pleitte meester Olivier Simaey. “Hij heeft zijn vrachtwagen wel even alleen gelaten tijdens herstellingswerken in Polen.”

Meester Simaey wees beschuldigend naar de opdrachtgever van S. en na verder onderzoek werd beslist om ook Aleksandr L. (44) en zijn Litouwse transportbedrijf voor de rechter te dagen. Zij stuurden evenwel hun kat naar het proces. L. kreeg net als S. vier maanden celstraf met uitstel. De beide mannen en het transportbedrijf kregen ook elk een geldboete opgelegd van 225.000 euro, waarvan 25.000 euro effectief. De beklaagden moeten ook de ontdoken accijnzen betalen. (AFr)