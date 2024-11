Celstraf met uitstel voor mensensmokkelaar die in Adinkerke betrapt werd in auto vol reddingsvesten: “Hij wist niet waarvoor die dienden”

Een 28-jarige Irakees uit Antwerpen heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden celstraf met uitstel gekregen voor mensensmokkel.

Op 17 oktober 2021 liep Ryan Y. tegen de lamp ter hoogte van de afrit van de E40 in Adinkerke. In zijn Citroën Nemo trof de politie een hele hoop reddingsvesten aan. Y. verklaarde dat hij die moest afleveren aan een tankstation in De Panne. Naar eigen zeggen was het de eerste keer was dat de Irakees dergelijk materiaal vervoerde.

Onderzoek wees uit dat de Citroën ook al daags voordien via Kortrijk naar Frankrijk was gereden. De wagen volgde toen een Mercedes Vito, die door de Franse politie werd onderschept. In de bestelwagen werden onder meer twee boten en een honderdtal reddingsvesten aangetroffen. De bestuurder werd opgepakt en bleek de eigenaar van de Citroën.

Naar eigen zeggen had Ryan Y. zijn lading opgepikt in Nederland. Hij zou er 140 euro voor krijgen. “Maar hij wist niet dat het illegaal was om dergelijk materiaal te vervoeren”, pleitte zijn advocaat. “Hij wist niet waarvoor die reddingsvesten dienden.”

De rechtbank dacht daar woensdag anders over. Naast dertig maanden celstraf met uitstel kreeg Y. ook nog een geldboete van 8.000 euro, waarvan 800 effectief. Hij is daarnaast ook voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)