Brugse notarissen niet langer geschorst in onderzoek naar gesjoemel met derdenrekening

De schorsing van twee Brugse notarissen, die verdacht worden van gesjoemel met een derdenrekening, is door de tuchtraad ongedaan gemaakt. Dat bevestigt de raadsman van een van de notarissen. Volgens meester Kristiaan Vandenbussche heeft zijn cliënt zich absoluut niet verrijkt met het geld van zijn cliënten.

Twee notarissen uit Brugge kwamen in december 2024 in het oog van de storm terecht. Ze worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van een derdenrekening. Een dergelijke rekening dient om geld tijdelijk in bewaring te nemen en vervolgens door te storten. Naar aanleiding van de zaak werden beide notarissen voorlopig geschorst en werd een gerechtelijk onderzoek gestart. Eén van hen legde enkele dagen later in Brugge wel de eed af als gemeenteraadslid voor CD&V.

Maandag besliste de tuchtraad om de schorsing van Wouter Bossuyt en zijn kantoorgenote ongedaan te maken. Bossuyt is dan ook van plan om onmiddellijk weer aan de slag te gaan als notaris. Het onderzoek naar de feiten gaat uiteraard wel verder. “In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is vastgesteld dat de notaris zich niet zou verrijkt hebben met geld van cliënten”, aldus meester Kristiaan Vandenbussche. Volgens de verdediging is er enkel sprake van boekhoudkundige vergissingen en malversaties. “Hij heeft misschien te lang zelf zijn boekhouding gedaan en zal dat voortaan delegeren aan een externe accountant.”