Brugge wil inwoners extra waarschuwen voor internetcriminelen

Brugge wil zijn inwoners verder sensibiliseren tegen internetcriminelen. Bij de politie komen quasi dagelijks meldingen binnen van mensen die het slachtoffer zijn van cybercriminelen. Met een ludieke cartoon en bankkaartbeschermers wijst Brugge op het belang van internetveiligheid en een alerte houding.

Internetcriminelen proberen ons dagelijks op verschillende manieren te bestelen. Denk aan valse telefoontjes, verdachte e-mails en ga zo maar door. Stad Brugge wil zijn inwoners daarvoor sensibiliseren met een nieuwe voorlichtingscampagne. Met een ludieke cartoon en bankkaartbeschermers, die woensdag werden uitgedeeld tijdens de wekelijkse markt, wijzen ze op het belang van internetveiligheid en een alerte houding.

“Smartphones, internet en computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven”, weet schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “En doordat we ons steeds meer online begeven is het voor internetcriminelen mogelijk om onze gegevens te achterhalen en te misbruiken.”

“Wie even niet oplet heeft zo een foute link of bijlage geopend, een frauduleuze betaling uitgevoerd”, vult korpschef Dirk Van Nuffel van de Brugse politie aan. “Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime. Dat merken we ook bij de vele aangiftes in onze politiekantoren.”

Cartoon

Maar je kunt wel maatregelen nemen om de kans daarop zo klein mogelijk te maken. Veiligheid begint natuurlijk bij jezelf, weten ze in Brugge. Cartoonist Tom Goovaerts bedacht voor de stad een cartoon om de Bruggeling daarop te wijzen. De stad verspreidt deze cartoon naast sociale media ook via bankkaartbeschermers. “Sinds 1 juli 2022 moet een handelaar minstens één andere vorm van betalen dan cash geld voorzien. Digitaal betalen is dus het nieuwe normaal, vandaar het belang van deze campagne”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Bij online oplichting worden ook vaak betalingen of betalingsgegevens gevraagd. Schepen Mathijs Goderis wijst daarom op het belang van een alerte houding bij het delen van deze gegevens. “Met deze sensibiliserende cartoon herinneren we bij elk gebruik van je bankkaart aan internetveiligheid. Daarnaast beschermt het hoesje jouw kaart tegen ongewenst contactloos betalen en uitlezen.” (MM)