Bijna twee miljoen sigaretten gevonden in wagen die wegvluchtte van douanecontrole

In een voertuig dat maandagavond in Brugge een douanecontrole wilde ontvluchten, zijn bijna twee miljoen sigaretten aangetroffen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De Nederlandse bestuurder zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Maandagavond wilde de douane een wagen controleren op de Torhoutse Steenweg in Brugge. De bestuurder probeerde echter weg te vluchten. Daarbij werden voertuigen van de douane en een ander voertuig aangereden. Na een achtervolging kon de Nederlander van Syrische afkomst toch ingerekend worden.

In het voertuig van de verdachte werden 1.920.000 sigaretten van het merk Richmond ontdekt. Het is nog niet duidelijk of het om namaaksigaretten gaat. Volgens het parket is er echter sowieso sprake van gesjoemel, want de sigaretten waren niet voorzien van de verplichte taksbandjes.

De verdachte zal in Brugge voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over een eventuele aanhouding van de Nederlander.