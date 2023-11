Bejaarde vrouw (93) uit Brugge slachtoffer van valse bankmedewerkers

Een bejaarde vrouw uit Brugge is slachtoffer geworden van valse bankmedewerkers. De dieven belden aan bij het 93-jarige slachtoffer en maakten haar bankkaart én pincode buit door zich voor te doen als medewerkers van de bank. Volgens onze informatie haalden ze uiteindelijk 10.000 euro van haar rekening door aankopen te doen in verschillende winkels. “We willen nogmaals benadrukken dat mensen nóóit zomaar hun pincode mogen geven”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

“De buit zou effectief zo’n 10.000 euro zijn. Wat toch een meer dan aanzienlijk bedrag is”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. Vooralsnog gaat het om één aangifte. Eerder dit jaar werden wel al meerdere bejaarde mensen in Brugge het slachtoffer. Toen konden twee verdachten ingerekend worden.

Zelfde werkwijze

De werkwijze was deze week zoals steeds dezelfde, bevestigt de politie. “Ook hier kwamen de valse bankmedewerkers aanbellen aan huis met de melding dat met haar kaart gefraudeerd is en dat ze enkele honderden euro’s is verloren”, aldus Depoorter.

“De daders legden het bejaarde slachtoffer uit dat haar kaart daarom moest vernietigd worden. In één adem vroegen ze de vrouw om haar pincode, die de vrouw in dit geval ook gegeven heeft.”

De valse bankmedewerkers verknipten de kaart zogezegd voor de neus van het slachtoffer, maar in realiteit was de chip nog perfect bruikbaar. Uiteindelijk trokken de daders naar diverse winkels en kochten ze voor duizenden euro’s goederen.

Tips

“We willen mensen, en in het bijzonder de oudere doelgroep, nogmaals wijzen op de gevaren”, zegt Lien Depoorter.

“Bankmedewerkers komen meestal niet aan huis en al zeker niet met zo’n boodschap. We vragen ook met aandrang om je pincode nooit aan vreemden te vertellen en je bankkaart met niemand mee te geven. Als de daders zich voor een bepaalde bank uitgeven is het ook aangewezen steeds de bank in kwestie te verwittigen.”

Verknipte kaarten

Verder roept de politie ook handelaars op om alert te zijn. “Is de bankkaart die gebruikt wordt wel intact? Want het gaat bij dit soort fraude om verknipte kaarten die ze meenemen. Mogelijk is dat dus zichtbaar”, aldus Lien Depoorter.

“Doen kopers verdacht grote aankopen? Dan moeten handelaars niet aarzelen en vragen we om verdachte zaken te melden aan de politie samen met een beschrijving van de daders.” (MM)