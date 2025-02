Baas van Brugse Fnac ontmaskert opnieuw oplichtster met gestolen bankkaart: “Dat ze binnen een zonnebril droeg wekte mijn argwaan al”

Dimitri Debaene, winkelverantwoordelijke van Fnac op de Markt in Brugge doet het opnieuw. Net als in mei 2023 ontmaskerde hij een dame die met een ontfutselde bankkaart dure aankopen wilde doen. “Toen ze binnen haar zonnebril bleef dragen en naar de duurste smartphones vroeg, rook ik onraad”, zegt Dimitri.

Criminelen die met ontfutselde of gestolen bankkaarten hun slag willen slaan, botsen maar beter niet op Dimitri Debaene, verantwoordelijke van de Fnac-vestiging op de Markt in Brugge. In mei 2023 was hij de politie van bijzonder grote hulp bij het ontmaskeren van een dame, blijkbaar deel uitmakend van een bende, die met een bedrieglijk verkregen bankkaart en pincode in de winkel allerlei dure toestellen wilde kopen.

Begin deze week, op maandag 3 februari, kon hij opnieuw oplichters die op min of meer dezelfde manier te werk gingen, ontmaskeren en aan de politie overleveren. “Kort na de middag zag ik een jong meisje, van ergens begin de twintig, de winkel binnenwandelen, hier op het gelijkvloers”, zegt Dimitri, ‘Dimi’ voor de vrienden en bekenden. Ik merkte dat ze een grote zonnebril ophield en rondhing bij de smartphones. Dat ze binnen een zonnebril droeg wekte mijn argwaan al enigszins, omdat het een manier zou kunnen zijn om via de camerabeelden niet goed herkend te kunnen worden. Ik vroeg dus hoe ik haar kon helpen en ze zei dat ze twee exemplaren wilde van het duurste model Iphones. Dat zijn toestellen van meer dan 1.900 euro per stuk. Ze zei dat ze er twee wou omdat haar ouders er ook wilden. Dat leek me toch enigszins vreemd allemaal. Naar waarheid zei ik dat we maar één toestel van dat model in stock hadden, waarop ze zei dat ze dan alvast het ene toestel zou aankopen.”

Bewakingsfirma

“Ik begon de afrekening in gang te steken en vroeg haar kaart om die in de terminal te kunnen steken. Dit deed ik om de naam erop te kunnen zien. De naam die ik erop zag staan was helemaal geen naam die past bij zo’n jong meisje, dat viel me direct op”, gaat Dimitri verder. “Ik ben toen naar boven gegaan om het toestel uit de voorraadruimte te gaan halen en zei haar dat ook. Boven heb ik dan gebeld naar onze bewakingsfirma, Maat Security. Die firma zorgt ook voor de security in de vestigingen van Zara en Inno en is afwisselend afwezig in die drie winkels, een soort patrouille dus. Ik zei dat ik een verdachte persoon in de winkel had en vroeg om naar de controlekamer bij ons in de Fnac te komen en de persoon te volgen via onze camera’s. Eens de bewakingsagent haar had gelokaliseerd vroeg ik hem om aan de deur post te vatten en haar tegen te houden als ze naar buiten zou stappen.”

Intussen was Dimitri terug naar het gelijkvloers gegaan om de afrekening af te ronden en dus de transactie te besluiten en liep de jongedame met de dure smartphone in de hand naar buiten. Daar werd ze dus tegengehouden door de bewakingsagent en naar de controlekamer geleid. “Toen we zeiden dat we dachten dat er bedrog met een gestolen bankkaart in het bestel was, ging ze al vlug over tot gedeeltelijke bekentenissen en liet ze verstaan dat ze in opdracht werkte”, vertelt Dimitri. “De politie die we hadden opgebeld, kwam erg vlug ter plaatse en deed een eerste verhoor. De bankkaart bleek te behoren tot een oudere dame uit een deelgemeente van Brugge, die dus kennelijk mensen op bezoek had gekregen die haar bankkaart onder valse voorwendsels hadden meegenomen en ook de code hadden verkregen. Dat ik op deze manier heb gehandeld, waarbij ik steeds de controle over de situatie behield, heeft natuurlijk veel te maken met mijn eerdere ervaring en doordat ik van de politie toen ook wat tips had gekregen. Doordat we de smartphone dus konden recupereren hebben we het bedrag dat van de rekening is gegaan, terug gestort naar de rekening van die dame.”

Training en advies

Bij de Lokale Politie Brugge werd het voorval bevestigd. “We kunnen bevestigen dat er in de Fnac iemand werd opgepakt die probeerde enkele smartphones te kopen met een bankkaart die eerder kon ontfutseld worden als vermeende bankmedewerker”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Maar meer info over de verdachte kunnen we niet kwijt omdat het onderzoek nog loopt. Wel geven we graag mee dat de reflex van de handelaar in kwestie (winkelverantwoordelijke Dimitri Debaene, red.) de juiste is. Ons cybercrime team van de recherche heeft dan ook extra ingezet op preventie en ging de afgelopen maanden langs bij meerdere handelszaken voor training en advies.”