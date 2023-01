“Asbestcowboy” uit Zonnebeke riskeert twaalf maanden cel voor talrijke inbreuken, oplichting en slagen

Een 34-jarige asbestverwijderaar uit Zonnebeke riskeert voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden effectieve celstraf en een geldboete van 12.000 euro voor diverse inbreuken, oplichting en onopzettelijke slagen.

De bal ging eind 2017 aan het rollen toen een misnoegde klant uit Ninove vraagtekens plaatste bij de kwaliteit van het werk van B.D. De man liet na de passage van diens firma twaalf stalen testen. In tien daarvan werd nog asbest aangetroffen waarop de gedupeerde naar de politie stapte. Volgens het gerecht was D. helemaal geen erkende asbestverwijderaar en lapte hij de veiligheidsvoorschriften aan zijn laars.

“Op bouwbeurzen deed de beklaagde zich voor als asbestdokter”, verduidelijkte arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. “Daarbij verkleedde hij zich als dokter en huurde hij een ‘verpleegster’ in om reclame te maken. Maar in werkelijkheid is dit een ‘asbestcowboy’ die mensen in gevaar brengt”. Volgens Deketelaere maakte B.D. zich ook schuldig aan onopzettelijke slagen. “Klanten werden immers blootgesteld aan asbestvezels”, stelde hij. “Bovendien betaalden sommige klanten voor het verwijderen van asbest, terwijl er helemaal geen asbest aanwezig was.”

In de zaak staat ook nog een 53-jarige man uit Roeselare terecht. Hij riskeert zes maanden cel en 8.000 euro boete. Volgens zijn advocate werd hij onterecht meegesleurd in het dossier. “Mijn cliënt heeft nooit voor die man gewerkt”, pleitte ze. “Hij gaf hooguit eens wat advies en was totaal niet op de hoogte van de wantoestanden op de werven. Hij had zeker de touwtjes niet in handen.”

Het bedrijf van B.D. is intussen failliet. De uitspraak volgt op 15 februari.