Alerte bedienden in B-Park Brugge helpen om valse bankmedewerkers te strikken: “Ze deden nog snel aankopen met gestolen bankkaarten”

De Brugse politie kon dinsdagavond 4 april twee verdachten arresteren in een onderzoek van informaticabedrog. Winkelbedienden van een handelszaak in het Brugse B-Park verwittigden de politie ’s middags al na meerdere verdachte aankopen. Ze waren bijzonder alert toen dezelfde klanten later op de avond terugkeerden om nieuwe inkopen te doen. De verkoper belde meteen naar de politie waarop de verdachten ter plaatse nog konden worden ingerekend.

Dinsdag liepen bij Politie Brugge vier aangiftes binnen van de zogenaamde truc met ‘valse bankmedewerkers’. “Een medewerker van een bank belt het vermeende slachtoffer dat er iets niet pluis is met zijn of haar bankkaart, waarop de bank laat weten iemand langs te sturen om de kaart op te halen en daarna onbruikbaar te maken”, legt Lien Depoorter, woordvoerder van politie Brugge uit.

Code ontfutseld

“Tijdens het telefoongesprek of bij het bezoek van die valse bankmedewerker wordt de code nog ontfutseld bij het slachtoffer. De bankkaart wordt meegenomen waarop de dieven nog snel aankopen gaan doen en cash afhalen voor het slachtoffer merkt dat er verdachte verrichtingen gebeuren en alarm slaat.”

Verdachte klanten

Kort na de aangiftes belde dinsdagmiddag een verkoper van een winkel in het Brugse B-Park de politie met de melding dat ze enkele verdachte klanten over de vloer kregen. “Opvallend was dat ze zonder veel twijfelen bijzonder veel elektronische toestellen kochten”, vervolgt Lien Depoorter.

Dat wantrouwen bleek even later terecht toen de klanten diezelfde avond nog terugkeerden naar de winkel en opnieuw aankopen wilden doen. De bediende twijfelde geen seconde, belde de Brugse politie waarop twee verdachten op heterdaad betrapt werden en werden opgepakt. “Het duo had één van de bankkaarten van een slachtoffer die ’s morgens nog aangifte deed op zak. De puzzel werd dus snel gelegd”, zegt de politiewoordvoerder.

Boodschap

Het is nu aan het Brugse Parket om verder stappen te ondernemen. Intussen probeert de Brugse politie nog andere feiten van de afgelopen weken in kaart te brengen en te zien of dezelfde verdachten ook daaraan gelinkt kunnen worden.

Lien Depoorter heeft nog een boodschap voor alle West-Vlamingen: “Wees extra waakzaam wanneer de bank belt, je code opvraagt en iemand langs stuurt. Bankmedewerkers gaan nooit zomaar bij de mensen thuis. De politie bellen, is de enige goede reflex.”