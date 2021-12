79-jarige vrouw voor kwart miljoen euro opgelicht bij aankoop valse juwelen, drie Indiërs aangehouden

Drie Indiërs zijn aangehouden door de onderzoeksrechter na feiten van oplichting ten aanzien van een 79-jarige vrouw uit Koksijde. Ze kwamen zondag rond 16.30 uur aan de deur om een juweel te verkopen voor 30.000 euro. Blijkbaar kocht de dame de voorbije vier jaar al meermaals juwelen van één van hen, in totaal goed voor 244.100 euro. Alleen… de juwelen zouden vals zijn.

Volgens het parket was de kleindochter zondag op tweede kerstdag op bezoek bij haar grootouders. Plots rond 16.30 uur stonden enkele Indiërs voor de deur. “Waarbij ze een juweel aanboden aan de grootmoeder ter waarde van 30.000 euro. De grootmoeder wou betalen voor het juweel, maar de kleindochter kwam tussenbeide en belde de politie. Want blijkbaar zouden de grootouders reeds gedurende vier jaar juwelen aankopen van de Indiër die daarvoor aan huis komt. Alle betalingen gebeurden via overschrijving naar verschillende rekeningen. Over de jaren heen reeds 244.100 euro”, aldus het Veurnse parket.

De Indiërs werden gearresteerd. Het gaat mannen van 18, 29 en 48 jaar.

Bij de huiszoeking in Antwerpen, de woonplaats van de hoofdverdachte, werden twee dozen vol met juwelen gevonden, 22.000 euro cash en heel wat rekeninguittreksels. “Volgens de eerste vaststellingen betreffen het valse juwelen. De hoofdverdachte betwist deze aantijging. Hij zou volgens zijn verklaring zondag per toeval vergezeld zijn geweest van familieleden. Allen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter wegens oplichting en werden aangehouden”, voegt het parket nog toe. De drie zullen op 31 december voor de raadkamer moeten verschijnen, die over hun verdere aanhouding zal beslissen. (BB)