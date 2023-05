5 maanden voorwaardelijk voor zaakvoerder houtbedrijf, nog geen beslissing over schadevergoeding van 7 miljoen euro

De 55-jarige T.M. uit Knokke-Heist, zaakvoerder van houtbedrijf Callens in Rekkem, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en boete. Hij stelde valse facturen en een valse volmacht op, wat drie bedrijven in moeilijkheden bracht.

Camwood, een houtbedrijf in Kameroen dat opgericht werd door T.M. (55) uit Knokke-Heist, kwam in de problemen nadat het lang stillag en zo verlies leed. De reden volgens verschillende vennoten: Hij gebruikte een valse volmacht om het Kameroense houtbedrijf terug in handen te krijgen én liet met behulp van valse facturen beslag leggen op ladingen in de haven van Rotterdam.

De man, die ook zaakvoerder is van houtbedrijf Callens in Rekkem, ontkende alles en meent dat het om een wraakactie. Verschillende bestuurders van Camwood leven namelijk in onmin met hem. Zo werd hij in 2017 beschuldigd van een poging tot moord op een van hen – een zaak die werd geseponeerd.

T.M. werd nu wel veroordeeld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. De rechter veroordeelde hem tot 5 maanden voorwaardelijk en een boete van 1.600 euro met uitstel. De burgerlijke partijen eisen een schadevergoeding van 7 miljoen euro. Daarover deed de rechter nog geen uitspraak. (JD)