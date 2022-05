40 maanden cel en fikse boete voor oplichtingen via Marketplace

40 maanden effectieve celstraf en een boete van 24.000 euro. De Kortrijkse strafrechter was niet mals voor een 22-jarige jongeman uit Antwerpen. Via Marketplace lichtte hij maar liefst 23 kopers of verkopers op met valse betalingsbewijzen.

Een smartphone. Een laptop. Een gsm-toestel. Een spelconsole. Het maakte Ryan B. uit Antwerpen niet uit wat er precies gekocht of verkocht werd. Kopers of verkopers draaide hij een rad voor het oog door valse betalingsbewijzen te tonen. Verkopers stuurden de goederen al op, kopers kregen niet waar ze voor betaald hadden.

“Hij maakte er een sport van om kopers en verkopers op te lichten. Eerst met een vals profiel, maar na verloop van tijd zelfs met zijn eigen naam en adres”, klonk het bij de openbare aanklager. Het parket vond bewijzen van 23 kopen of verkopen. Slechts 7 slachtoffers vroegen en kregen een schadevergoeding voor de rechtbank.

Sommigen reden zelfs tevergeefs naar Roeselare of Kortrijk. (LSi)