37-jarige man veroordeeld voor oplichting van piepjonge jobstudente

Een 37-jarige man uit Sint-Niklaas kreeg drie maanden cel en 400 euro boete omdat hij misbruik maakte van zijn positie tegenover een jonge jobstudente die hij leerde kennen op vakantie in de Ardennen. Koen V. kon de vrouw overhalen hem geld te over te schrijven maar betaalde nooit terug.

De 37-jarige man liet verstek gaan in de rechtbank van Veurne waar hij terecht stond. De man leerde zijn slachtoffer kennen tijdens een vakantiejob en had bevond zich toen in een leidende positie tegenover haar. Daar maakte hij vervolgens misbruik van. “V. en zijn slachtoffer, een 19-jarige vrouw uit de regio, leerden elkaar kennen tijdens een vakantiejob in La Roche waar ze samen werkten in een frituur”, sprak de procureur.

”Nadien bleven ze contact houden via Messenger. Door haar verhaaltjes op de mouw te spelden kon hij haar overhalen om eerst 50 euro over te schrijven. Dat geld had hij dringend nodig en zou hij later terugbetalen. De man beweerde telkens dat hij het geld niet had ontvangen waardoor de vrouw een nieuwe overschrijving deed voor een totaal van 230 euro. Toen ze door had dat ze opgelicht was verwittigde ze de politie. Ook bij hen verklaarde V. alles te zullen terugbetalen maar dat deed hij nooit.” Het slachtoffer stelde zich geen burgerlijke partij. (JH)