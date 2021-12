22-jarige ‘geldezel’ krijgt opschorting van straf

Een 22-jarige jongen uit Gistel heeft in beroep opschorting van straf gekregen omdat hij zijn bankrekening ter beschikking heeft gesteld van oplichters. “Ze bedreigden me en ik mocht niks zeggen tegen de politie.” Toch geloofde het hof hem niet.

De jongen uit Gistel werd in november 2019 door een onbekende gecontacteerd op snapchat. Die vroeg hem of hij ‘rijk en gelukkig’ wou worden. Daarvoor moest hij zijn rekeningnummer geven. Maar enkele dagen later spoorde hij naar Antwerpen om te melden dat hij toch niet wou meewerken. Daarop zou hij door vier mannen met mes zijn bedreigd en moest hij zijn bankkaart en pin-code geven. Enkele dagen later stond er 25.000 euro op zijn rekening. Het geld bleek afkomstig van phishing – internetfraude – en werd nadien weer van de rekening afgehaald, de jongen kreeg een commissie.

De rekening van de jongen werd op die manier gebruikt als money mule of geldezel zodat de echte oplichters niet in de kijker liepen. Toch twijfelde de eerste rechter en sprak de jongen vrij. In beroep vond de procureur-generaal dit een indianenverhaal. “Het is misschien omdat ik geen snapchat heb, dat mij nog nooit is overkomen: gratis 25.000 euro of een miljoen Belgische frank krijgen”, klonk het cynisch.

“Julie behoren toch de GSM-generatie? Maar toch beslis je om vanuit Gistel naar Antwerpen te rijden naar iemand die je niet kent. Een treinreis te betalen naar iemand die je nog nooit gezien hebt, ontmoet je aan het station om dan te zeggen dat je het toch niet gaat doen, in plaats van een eenvoudig bericht te sturen via snapchat en dan was je er vanaf! Daarop word je bedreigd, maar belt de politie niet, cardstop niet, je zegt het zelfs niet eens aan je mama. Je wacht gewoon tot maanden later de politie komt voor een verklaring van die 25.000 euro op je rekening. Voor hetzelfde geld werd je rekening geplunderd tot onder nul, maar nee, jij deed gewoon niks.”

Er werd 12 maanden cel gevorderd. De jongen blijft erbij dat hij niet wist wat er ging gebeuren. “Ze zeiden me dat ik niks mocht zeggen tegen de bank of de politie.” Toch geloofde het hof hem niet, maar besloot hem toch de gunst van de opschorting te verlenen. Als de jongen de komende jaren geen nieuwe veroordeling oploopt, wordt hij voor deze feiten niet bestraft en komt het ook niet op zijn strafblad. (OSM)