Franstalige malafide klusjesmannen opgepakt nadat ze man probeerden op te lichten in Koksijde

Nadat politie Westkust de afgelopen weken de inwoners al waarschuwde voor malafide klusjesmannen die hun diensten tegen woekerprijzen aanbieden, konden ze er twee op heterdaad betrappen in Koksijde. Ze zijn gedagvaard via snelrecht.

De politie Westkust waarschuwde eerder al voor malafide klusjesmannen die hun diensten aanbieden om allerlei werken uit te voeren. Op 22 november vond opnieuw een poging tot oplichting plaats in Koksijde waarbij twee Franstalige jongemannen, die gebrekkig Nederlands spraken, woekerprijzen vroegen voor het slijpen van werkmateriaal. “Vorige week bood een man zich aan bij het slachtoffer met de vraag of hij werkmateriaal kon slijpen en verstevigen”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust.

“Hierop gaf het slachtoffer enkele boren mee om op te frissen. Op 22 november meldden de twee mannen zich bij het slachtoffer aan. Ze vroegen maar liefst 1.200 euro voor het geleverde werk. Onder druk schreef het slachtoffer de gevraagde som over, maar kon de overschrijving later nog annuleren. De mannen merkten dit op en eisten 1.000 euro cash geld die zij ’s anderendaags zouden komen ophalen. Het slachtoffer nam meteen contact op met onze politie. Hierdoor was onze ploeg de volgende dag ter plaatse om de mannen op te wachten. Ze werden door ons politieteam onderschept en opgepakt.”

De twee mannen zijn gedagvaard in snelrecht. (JH)