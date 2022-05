Franse poetsvrouw die bejaarde dame in Nieuwpoort beroofde krijgt celstraf met uitstel

Een Franse poetsvrouw die net over de grens woont, kreeg van de strafrechter in Veurne gehoor na haar smeekbede om vrijgelaten te worden voor Moederdag. Ze zit al drie maanden in de cel nadat ze 700 euro en een juweel stal bij een bejaarde vrouw in Nieuwpoort. Ze kreeg nu een celstraf met uitstel en wordt vrijgelaten.

Vorige week kwamen vijf familieleden, waaronder haar minderjarige dochters, dievegge C.M. steunen in de rechtbank. Ze zaten allen te huilen in de zaal en hoopten vurig dat de vrouw vrijgelaten zou worden tegen Moederdag. De rechter stelde de zaak op een week voor vonnis en kon zo de smeekbede inwilligen.

De vrouw zit al sinds 9 februari in de gevangenis nadat ze op heterdaad betrapt op huisdiefstal bij een bejaarde welgestelde 83-jarige vrouw uit Nieuwpoort. “Ze verhuurt verschillende appartementen en heeft ook altijd grote sommen cash geld in huis liggen”, sprak haar advocaat.

“Ze moest een tijdlang elke middag naar het ziekenhuis in Brugge om bestraald te worden omdat ze leed aan borstkanker. Het viel haar na een tijdje op dat er steeds geld en juwelen verdwenen werden. Volgens onze berekeningen zeker 40.000 euro maar het is jammer dat er geen huiszoeking bij C.M. in Frankrijk kon worden gehouden.”

Er zijn vermoedens dat C.M. meer geld stal, maar harde bewijzen waren er niet. Ze werd enkel veroordeeld wegens de diefstal van 700 euro cash geld en één Swarovski juweel. Ze moet het slachtoffer 1.200 euro betalen en kreeg zelf twaalf maanden cel met uitstel en 800 euro boete. Dat betekent dat ze vandaag vrijgelaten werd, op tijd voor Moederdag. (JH)