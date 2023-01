Françoise Dedrie van LUNA over dood van Brugse baby :“In dit verhaal zijn twee mensenlevens verwoest”

“De dood van die pasgeboren baby is óók een drama voor die jonge moeder. Er zijn twee levens verwoest.” Aan het woord is Francoise Dedrie van het West-Vlaams abortuscentrum LUNA over het menselijk drama dat de Brugse sociale wijk De Blauwe Poort begin dit jaar beleefde. Het idee van een vondelingenschuif in het toekomstige abortuscentrum nabij het Brugse station ziet Dedrie echter niet zitten.

Het drama waarbij de 23-jarige Claudia C. vorige week in de woning van haar oom in de Blauwe Poort in Sint-Pieters stiekem beviel en nadien de baby op zolder dumpte, blijft Brugge beroeren. Zeker omdat de jonge vrouw, een studente verpleegkunde, volgens haar advocate Elise Standaert tot voor haar weeën niet eens wist dat ze zwanger was. Bovendien groeide ze op in een diepgelovig christelijk gezin, waar seks buiten het huwelijk en abortus taboe zijn.

1.000 abortussen

Voldoende redenen om ons oor te luisteren te leggen bij een expert. Françoise Dedrie (56) is centrumverantwoordelijke van LUNA West-Vlaanderen, dat jaarlijks 800 à 1.000 abortussen uitvoert. Het abortuscentrum is nu nog gehuisvest aan het Stefanieplein in Oostende, maar zal volgend jaar naar de wijk Nieuw Brugge, dichtbij het Brugse station, verhuizen, om er meer West-Vlaamse vrouwen die een zwangerschapsonderbreking wensen te bereiken.

Kunnen we geloof hechten aan de verklaring dat Claudia C. niet wist dat ze zwanger was?

Françoise Dedrie: “Het is uitzonderlijk, maar in ons abortuscentrum worden we sporadisch geconfronteerd met vrouwen die lange tijd niet door hadden dat ze zwanger waren. Bij ons in LUNA stellen we af en toe vast dat vrouwen pas in de 31ste week van hun zwangerschap ontdekken dat er een baby in hun lichaam aan het groeien is.”

Geen bolle buik

“Ze hadden voordien geen bolle buik en slechts vage klachten. Bij een eerste consultatie nemen we een echo. Pas enkele dagen na die echo begint hun buik op te zwellen! Het is echt what the mind doesn’t know, the body doesn’t show! Je hebt vrouwen met zeer onregelmatige maandstonden, anderen die tijdens een zwangerschap doorbloeden.”

“Er zijn er die de pil doornemen of door een spiraaltje geen bloeding hebben. De natuur heeft zijn grillen. Dus zeggen dat de vrouw onzin verkoopt als ze zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was, is fout. Onlangs is er nog een vrouw bevallen in een vliegtuig. Ook zij was zich niet bewust van haar zwangerschap.”

Claudia C. wordt er wel van beticht dat ze na de bevalling haar baby gedood heeft.

“Dat meisje nu een kindermoordenares noemen, lijkt mij een stap te ver. Het is een drama, hier zijn twee levens verwoest. Als je niet beseft dat je aan het bevallen bent, weet je ook niet wat je moet doen met de baby als die geboren is. Die jonge vrouw had medische hulp nodig.”

Ze groeide op in een diep religieus christelijk gezin, waar seks buiten het huwelijk en abortus taboe zijn.

“Ze is holderdebolder bevallen. Veel tijd om na te denken, een bewuste keuze te maken en de juiste stappen te zetten, had ze niet. Ook diep religieuze mensen uit milieus waar seks niet mag, vinden hun weg naar ons abortuscentrum. Er is nog een drempel. Maar die zit vooral in hun hoofd. Ze linken het signaal van vage buikklachten niet met zwangerschap.”

Is er anno 2023 nog een taboe rond abortus in onze regio?

“Gelukkig liggen de jaren 80, toen ik als piepjong stagiair bij het CGSO in Brugge mee de consultaties deed, ver achter ons. Toen was abortus nog illegaal en moesten we zwangere vrouwen naar Nederland of een geheime plek in België sturen, waar artsen onwettige zwangerschapsonderbrekingen uitvoerden.”

Abortuswet

“De abortuswet laat zwangerschapsonderbrekingen tot de twaalfde week na de bevruchting toe en abortussen worden door het RIZIV erkend. Eén op de vier zwangerschappen in ons land is ongepland. Geen enkele vorm van contraceptie is 100 procent veilig. Er worden in België jaarlijks 18.000 abortussen uitgevoerd.”

Heeft Brugge nood aan een vondelingenschuif, zoals gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) voorstelt?

“Ik volg hierin burgemeester Dirk De fauw: je kan geen beleid maken op basis van één uitzonderlijk feit. Had de baby dan wel blijven leven? We kennen de precieze omstandigheden niet. LUNA verwijst gemiddeld twee zwangere vrouwen per jaar door naar een adoptiecentrum.”

“Ons team bestaat uit artsen, psychologen, vroedvrouwen, seksuologen en sociaal verpleegkundigen. Samen willen zij zwangere vrouwen een weloverwogen keuze laten maken. Dat hoeft niet per se abortus te zijn.”

Overweegt u een vondelingenschuif te installeren in uw toekomstig Brugs abortuscentrum in Nieuw Brugge?

“Neen, mensen die te laat naar het abortuscentrum komen en geen kinderwens hebben, verwijzen wij door naar adoptieouders.”

Lees ook: Jonge moeder betwist dat zij baby vermoord heeft