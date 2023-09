Fonteintjes in Blankenberge worden schuimbad: “Het werk van een flauwe plezante”

Donderdag hebben onbekenden een product gegoten in de fonteintjes op het Descampsplein in Blankenberge. Dat zorgde meteen voor een schuimmassa. Burgemeester Björn Prasse (Open Vld) reageert boos: “De onderhoudsfirma zal de installatie moeten inspecteren en bovendien is deze flauwe grap schadelijk voor het milieu. De politie is een onderzoek gestart aan de hand van de camerabeelden.”

Het is niet de eerste keer dat onbekenden in Blankenberge een fontein transformeren in een schuimbad. Eerder was dat ook al het geval op het stationsplein. Nu hadden de daders het dus gemunt op het Descampsplein. “We hebben in de omgeving lege flacons van een detergent gevonden. Het was dus zeker geen onderhoudsbeurt van onze diensten, maar wel het werk van een flauwe plezante.”

Camera’s

Prasse hoopt dat de installaties geen blijvende schade hebben opgelopen door het voorval. “Dit ziet er misschien grappig en onschuldig uit, maar dat is het zeker niet. Het zal ons een pak centen kosten om de onderhoudsfirma te laten komen. Verder is het ook slecht voor het milieu. De politie levert inspanningen om te achterhalen wie hier achter zit. We hebben een aantal aanwijzingen en we gaan proberen via het cameranetwerk in het centrum de daders te vinden.”

Donderdagavond was er op het Descampsplein niks meer te merken van het schuim. (FVDB)