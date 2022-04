Fontein bij stadhuis verandert in schuimbad

Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag zeep in de fontein nabij het Administratief Centrum gegooid. De waterpartij heeft af te rekenen met een dikke schuimlaag.

De fontein in het centrum van de stad lijkt wel een schuimbad. Welk product er precies in het water werd gegooid – zeep of afwasmiddel – is niet duidelijk, maar het resultaat is wel navenant. Niet voor de eerste keer, trouwens. “Als de fontein blijft schuimen, zullen we die moeten legen en schoonmaken”, laat bevoegd schepen Geert Deschacht (Open VLD weten. In het park – officieel het Aulendiebachplein genaamd – hangt een camera om toezicht te houden. De stad hoopt via de beelden klaarheid te krijgen over de zaak. De verantwoordelijke(n) voor de daad riskeren een GAS-boete.

Fonteinen zijn wel vaker het mikpunt van vandalenstreken. Ook de bekende waterpartijen voor het Casino Kursaal in Oostende kregen in het verleden al met zeep en schuim af te rekenen. (TVA)