Langs het kanaal Ieper-IJzer in Ieper werd donderdag even voor de middag melding gemaakt van een fiets op het ijs in de buurt van de brug van de Noorderring.

Brandweer Westhoek werd opgeroepen voor een reddingsactie, maar ter plaatse werd geen persoon aangetroffen. Dat bevestigt politiezone Arro Ieper. Mogelijk gaat het om een geval van vandalisme. (TP)