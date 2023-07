Federale politie vraagt hulp van handelaars en burgers in de strijd tegen mensensmokkelaars

Donderdag heeft de federale politie in Zeebrugge een nationale sensibiliseringsactie afgetrapt. De campagne heeft als slogan ‘Samen in de strijd tegen mensensmokkel: help levens redden’. Aan handelaars en burgers wordt gevraagd om verdachte situaties te melden via het noodnummer 112.

Voor de start van deze campagne waren minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Justitieminister Vincent Van Quickenborne afgezakt naar Marine Technics, de winkel van Jean-Pierre en Anthony Neels, een handelszaak gespecialiseerd in scheepvaartbenodigdheden langs de Werfkaai in Zeebrugge.

Kleine boten

“Dat is geen toeval, want mensensmokkelaars gebruiken steeds meer kleine boten om vluchtelingen op illegale wijze naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Sinds de haven van Zeebrugge beter beveiligd is, hanteren ze die veel gevaarlijker methode. Inklimmen in vrachtwagens gebeurt steeds minder”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Anthony Neels zelfs heeft nog geen malafide klanten over de vloer gehad, die verdacht veel zwemvesten, opblaasbare boten of buitenboordmotoren cash willen aankopen: “Maar collega’s uit Blankenberge of Nieuwpoort zijn daar wel al mee geconfronteerd.”

Anthony en Jean-Pierre Neels van Marine Technics in Zeebrugge. © svk

Volgens An Berger, woordvoerder van het federaal parket is het aantal transmigranten die via de Belgische havens het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken met 90 procent gedaald. De nieuwe werkwijze, in kleine boten, is levensgevaarlijk. De meeste oversteken gebeuren vanop de Franse kust, omdat de afstand met Engeland in het Kanaal kleiner is. Af en toe drijven die af naar Belgische wateren. Bovendien bestaat het gevaar dat mensensmokkelaars die illegale activiteiten naar onze Belgische kust verleggen.”

Verdachte situaties

“Vandaar die sensibiliseringscampagne, we willen de problematiek van de mensensmokkel onder de aandacht houden. We roepen burgers en handelaars op om verdachte situaties te melden via het noodnummer 112, zodat de politie sneller kan tussenkomen bij levensbedreigende situaties en bij het arresteren van mensensmokkelaars.”

Justitieminister Vincent Van Quickenborne wijst erop dat de mensensmokkelaars zeer gewiekst zijn: “In Duitsland is een bende van 18 mensen opgepakt, die 71 boten en 1200 reddingsvesten gekocht had.”

Vliegtuig

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden hebben vorig jaar 68.000 vluchtelingen vanuit Frankrijk een levensgevaarlijke oversteek in kleien boten gedaan. Onze politiediensten werken nauwgezet samen met de Fransen. Frontex zet vanuit Oostende een vliegtuig in om illegale oversteken op zee te detecteren.”

De Brugse burgemeester Dirk De fauw voegt er nog aan toe: “We roepen ook de burgers op tot waakzaamheid. Als je op het strand een ondergegraven boot ontdekt of op de autoweg een aanhangwagen met buitenlandse nummerplaat vol reddingsvesten ziet, meldt het aan de politie!”