Federale politie arresteerde vorig jaar 232 voortvluchtige criminelen, onder wie kinderverkrachter uit Brugge

Het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie heeft vorig jaar 232 voortvluchtige criminelen opgespoord en gearresteerd. Drie namen konden van de ‘Belgium’s Most Wanted’-lijst worden geschrapt, onder wie zedendelinquent Rony Van Weyenberg uit Brugge en drugsbaron Flor Bressers. Van de 232 arrestaties vonden er 79 plaats op Belgisch grondgebied. Dat blijkt uit het jaarverslag, dat dinsdag is gepubliceerd.

FAST opende 144 nieuwe Belgische dossiers in 2022, waarvan 31 procent hetzelfde jaar nog werd aangehouden. De dienst behandelde ook 34 nieuwe internationale dossiers, waarvan 27 (79 procent) al tot een arrestatie leidden.

79 op Belgisch grondgebied

Hoewel het aantal arrestaties 24 procent lager lag dan in het jaar ervoor, spreekt de federale politie ook in 2022 van “straffe resultaten”. Van de 232 arrestaties vonden er 79 plaats op Belgisch grondgebied. In 2021 waren dat er 78 van de 306. Het aantal openstaande dossiers ging van 1.550 naar 1.052, een daling van 32 procent.

De ‘Belgium’s Most Wanted List’ werd een stukje korter, dankzij de arrestaties van drugsbaron Flor Bressers, zedendelinquent Rony Van Weyenberg en Nicolas Theodorou, die veroordeeld werd voor poging tot moord. Naar eigen zeggen is de dienst daarop “extra trots”.

Opsporingsmethoden uitgebreid

Sinds 2019 is de werking van het FAST ingrijpend veranderd. “In 2022 is, na twee overgangsjaren, FAST 2.0 echt uit de startblokken geschoten”, klinkt het. FAST zit voortaan bijvoorbeeld niet enkel veroordeelden, maar ook voortvluchtige verdachten op de hielen. Ook werd het arsenaal aan toegelaten opsporingsmethoden uitgebreid en werkt FAST meer dan ooit internationaal.

“Dat 2022 een jaar van vernieuwing was, bewijst ook de organisatie van de allereerste FAST Hackathon”, aldus de federale politie. Op woensdag 30 maart gooiden specialisten van verschillende politie- en andere veiligheidsdiensten een dag lang alles in de strijd om via openbare bronnen voortvluchtigen op te sporen. Het project leverde uiteindelijk acht arrestaties op, won een CPL Award en krijgt binnenkort een staartje op Europees niveau.