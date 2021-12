Federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen arresteert vijf personen voor phishing

De federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen heeft woensdag vijf arrestaties uitgevoerd in een onderzoek naar phishing. Dat gebeurde in opdracht van de onderzoeksrechter in Kortrijk. De politie voerde ook zes huiszoekingen uit. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk vrijdag.

Bij phishing proberen oplichters persoonlijke informatie te bemachtigen van slachtoffers via valse websites. Met die info verkrijgen ze geld van bankrekeningen van slachtoffers. Het gaat om een groeiend fenomeen. De politie zet dan ook in op onderzoek naar de criminele organisaties die bestaan uit recruiters van moneymules, geldezels, phishers, scenaristen en programmeurs.

Verschillende phishingscenario’s

In februari werd al een hoofdverdachte aangehouden die instond voor het aanleveren van telefoonnummers van slachtoffers en het opstellen van verschillende phishingscenario’s. Woensdag werden de handlangers van de hoofdverdachte gearresteerd. Zij vroegen gsm-nummers aan waarmee de slachtoffers werden gecontacteerd. Daarbij werden slachtoffers opgelicht en verloren ze ongewild geld of openden ze rekeningen waarop het gestolen geld terecht kwam.

Het onderzoek wordt verdergezet. Er wordt verwacht dat de onderzoekers nog meer feiten zullen kunnen koppelen aan de verdachten.

Tips

De politie geeft ook een aantal tips mee om te voorkomen dat u slachtoffer wordt:

* Open geen verdachte, onverwachte of ongevraagde e-mails, WhatsApp- of SMS-berichten (evenmin de meegestuurde weblinks of bijlage(n)), afkomstig van een onbekende afzender of van een bekende afzender waarvan de structuur van het bericht ongewoon of afwijkend schijnt;

* Controleer de correctheid van het e-mailadres van de verzender;

* Download geen programma’s uit onbekende of niet-geverifieerde bron;

* Neem zelf telefonisch contact op met de dienst of organisatie die probeert u te contacteren en verzeker u van de legitimiteit van het bericht alvorens er op te antwoorden;

* Doe geen transacties via een onbekend systeem of een ander dan gebruikelijk betalingssysteem, of via een gewijzigd rekeningnummer;

* Dubbelcheck betalingen naar buitenlandse rekeningnummers;

* Tik altijd zelf het webadres van de site die je wilt bezoeken in;

* Toch slachtoffer? Neem zo snel mogelijk contact op met cardstop via 070 344 344 en met je bank.