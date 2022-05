Families uit De Panne bekampen elkaar nadat 12-jarige dochters ruzie krijgen

Twee rivaliserende families maken elkaar al een tijdje het leven zuur in De Panne en nu wil het parket ingrijpen. Het bracht de familie H. voor de rechter na meerdere feiten van slagen, bedreigingen en belaging. De oorzaak van hun vete zou bij een ruzie tussen de 12-jarige dochters liggen.

Op regelmatige basis liepen bij het parket meldingen binnen van feiten tussen de families H. en M. in De Panne, vooral in de periode 2019-2020. Nadat iemand van de familie M. klacht indiende met burgerlijke partijstelling werd besloten om vier leden van de familie H. te vervolgen.

Het gaat om de 44-jarige vader F.H., zijn twee zonen van 22 en 24 jaar en een vierde familielid. “Het komt neer op maffiapraktijken die misschien in hun thuisland Bosnië gangbaar zijn, maar niet hier”, sprak de advocaat van burgerlijke partijen M. “Ze kregen al slagen en worden afgedreigd met een baseballknuppel, boksbeugel en alarmpistool. Er circuleert van hen een filmpje toen ze met hun auto in de drukke Zeelaan op het voetpad een van de familieleden wilden aanrijden. Er is ook sprake van achtervolgingen op straat. Of ze bellen aan de voordeur om vader M. naar buiten te lokken, zo niet ‘zouden ze de dochter en haar moeder verkrachten’. We vragen een schadevergoeding.”

De procureur zegt dat het om een vete tussen twee clans gaat. “En die zou volgens hen begonnen zijn toen beide 12-jarige dochters met elkaar in ruzie kwamen. Hallucinant hoe zoiets kan escaleren. In elk geval maakten familieleden van clan H. zich schuldig aan strafbare feiten toen ze bijvoorbeeld aan de tramhalte anderen aanvielen en in een wurggreep hielden en sloegen met een moersleutel. Ik vraag voor drie van hen zes maanden cel en 800 euro boete, voor de vierde vier maanden cel.”

De ganse clan liet evenwel verstek gaan. Vonnis op 31 mei. (JH)