Familiedrama in Waardamme: wilde vader van Maud (8) en Ona (5) ook hun moeder doden?

De vader die zijn twee kinderen vermoordde in Waardamme, bij Oostkamp, wordt nu ook verdacht van moordpoging op zijn ex-vrouw. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Chris Vanhaverbeke (44) zou de elektriciteitskabels in de woning gemanipuleerd hebben. Op die manier wou hij zijn vrouw elektrocuteren wanneer zij in paniek naar huis zou komen na zijn telefoontje over hun kinderen.

Later meer.