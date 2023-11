Esthée (27) verliest twee katten op korte tijd door vergiftiging: “Ik moet mijn andere poezen nu binnen houden”

Esthée Teirlinck (27) uit de Statiestraat in Lichtervelde houdt voortaan haar katten binnen. In de laatste paar maanden werden twee van haar katten ziek door vergiftiging. Een diagnose die door de dierenarts werd bevestigd.

Haar eerste kat, Milly, stierf midden augustus van dit jaar. “Milly was een volledige witte kattin van vier en een half jaar oud, Charlie is deze week gestorven. Een tricolor van drie en een half jaar. Charlie had de dag voordien één keer overgegeven, maar bij een kat is dat niet zo uitzonderlijk. ‘s Ochtends lag ze verlamd in haar eigen plas in haar mandje. Zo heb ik haar gevonden”, vertelt een aangeslagen Esthée. “De dierenarts heeft bevestigd dat het een vergiftiging was, neurotoxic gif. Er werd geen biopsie gedaan, maar omdat het zo snel ging, is er geen twijfel mogelijk. Charlie kon enkel nog miauwen en haar pupillen bewegen. De dierenarts heeft nog een baxter gegeven, maar doordat ze volledig verlamd was, hebben we besloten haar te laten inslapen.”

Binnen houden

Esthée heeft nog vier levende katten, haar partner heeft één kat. “Ik ben van plan ze binnen te houden, maar dat zal niet gemakkelijk zijn. Het zijn katten die het gewend zijn buiten, dus de eerste weken zal het aanpassen zijn. We hebben intussen het huis wat meer geschikt naar de katten zodat ze zich kunnen bezighouden binnen.”

De laatste maanden kwamen er wel meer meldingen. “Het voorbije half jaar heb ik meerdere berichten gezien in Lichtervelde van mensen wiens kat vermist is. Als deze tot nu toe nog altijd niet zijn thuisgekomen, dan zou ik niet te ver denken.”

Autopsieverslag

Bij de wijkdienst Lichtervelde zijn de laatste tijd geen meldingen binnengekomen in verband hiermee. “Je kan een aangifte doen, en dan is er een officieel autopsieverslag nodig waarin staat dat de kat effectief gestorven is door gif”, legt de wijkdienst uit. “Als dat zo is, kan er een onderzoek gestart worden. De kosten hiervan komen dan wel op de particulier. Maar het is meestal moeilijk te achterhalen vanwaar het vergif komt.” (JW)