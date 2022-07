Enkel “brave kinderen” zijn nog welkom in geteisterd dorpshuis van Westvleteren: “Hen beschermen tegen hangjongeren”

Een ‘primeurplaatsverbod’ moet tot het einde van deze zomer hangjongeren, vandalen en andere ongewenste bezoekers weghouden van het openbare dorpshuis en speelplein van Westvleteren. De burgemeester wil zo de “brave kinderen” van de speelpleinwerking beschermen tegen hangjongeren, na incidenten met gegooide stenen tegen ramen, een vernielde camera, brandstichting en een namaakpistool. “Het loopt uit de hand.”

In het landelijk dorpje, waar monniken in alle rust wereldberoemde trappisten brouwen, verwacht je niet meteen vandalisme en overlast. “Dit is inderdaad een trieste primeur voor Westvleteren”, zegt burgemeester van Vleteren Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij).

Het probleem situeert zich ter hoogte van het dorpshuis van Westvleteren. Daar zat het gemeentehuis voor de gemeentelijke fusie van 1977, maar na vernieuwingswerken kan het gebouw gehuurd worden voor feesten en activiteiten van verenigingen.

Vandalisme

Het dorpshuis en de achtergelegen publieke speelweide worden geteisterd door aanhoudend vandalisme. “Er worden barsten en putten gemaakt in de ramen met stenen en er was brandstichting bij een van de voetbalgoals”, vertelt Vicky Nouwynck, jeugdconsulente van de gemeente Vleteren.

De gemeente plaatste een mobiele camera om de vandalen te betrappen. “Maar ze hebben de camera volledig kapotgeslagen en we hebben geen bruikbare beelden”, aldus Vicky.

Namaakpistool

Deze zomer bevinden zich zo’n tachtig kinderen van de gemeentelijke speelpleinwerking ’t Ravottertje in dorpshuis en speelweide. “Zij en hun ouders voelen zich niet langer veilig door alle overlast en vandalenstreken, die wellicht gepleegd worden door hangjongeren uit een naburige wijk. Ze richtten binnen hun eigen bende zelfs een namaakpistool naar elkaar, waardoor de politie moest tussenkomen. Het loopt uit de hand.”

De maat is vol voor het gemeentebestuur, dat voor het eerst een plaatsverbod instelt in de gemeente. Dat loopt vanaf 15 juli tot het einde van de zomer en geldt voor dorpshuis en speelweide.

Duizenden euro schade

“De schade loopt in de duizenden euro’s en de incidenten verstoren de openbare orde en rust, wat kwalijke gevolgen heeft voor de reputatie van de gemeentelijke speelpleinwerking”, stelt Mourisse. “Het plaatsverbod moet de kinderen en moni’s beschermen en verdere incidenten voorkomen.”

Er is al heel wat schade. © TP

Tijdens de dagen en uren van de speelpleinwerking zijn dorpshuis en speelweide exclusief voorbehouden voor de speelpleinwerking. De plaatselijke vereniging OKRA mag maandag van 12.30 tot 18.00 uur de petanquevelden gebruiken en de leiding van Chiro Pimpernel behoudt de toegang tot hun lokalen op de site.

“Eigenlijk is iedereen nog welkom. Het plaatsverbod viseert enkel personen met kwade bedoelingen”, besluit Mourisse.

Wie het plaatsverbod schendt, riskeert een boete. De lokale politie ziet toe op de naleving ervan.

(TP)