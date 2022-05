Emotionele zaak voor politierechter in Veurne: vrouw verliest ongeboren baby in nasleep van banale aanrijding in Oostduinkerke

De politierechter in Veurne moet oordelen over een bijzonder emotioneel dossier. Een 33-jarige Brusselse vrouw verloor vorige zomer in de nasleep van een erg banale aanrijding haar ongeboren baby na zeven maanden zwangerschap. Ze houdt haar aanrijder daarvoor verantwoordelijk, maar dat blijkt niet uit het onderzoek. “Ik begrijp dat dit voor iedereen emotioneel erg beladen is”, sprak de politierechter.

De feiten gebeurden op 19 juli vorig jaar in de Noordzeedreef in Oostduinkerke, een weg die naar zee leidt. Het was een warme zomerdag, er waren veel wandelaars en veel geparkeerde wagens in de smalle en hellende straat. De 65-jarige J. ging naar zee met zijn kleinkinderen en zocht een parkeerplaats. De 33-jarige S., een vrouw uit het Brusselse, was er met haar man en dochter op vakantie en wandelden langs de weg, waar geen voetpad was. De vrouw was op dat moment zeven maanden zwanger.

Op de smalle weg kwam het tot een lichte aanrijding tussen J. en S. Er ontstond op straat een zeer heftige discussie tot een getuige tussenbeide kwam. Omdat er geen schade was aan de wagen en S. geen verwondingen had, zei die dat J. best vertrok om de gemoederen te bedaren. S. belde nadien de politie op. “Ze was bijzonder over haar toeren en extreem kwaad”, sprak de procureur. “Gelet op haar zwangerschap adviseerde de politie haar naar het ziekenhuis te gaan, wat ze weigerde. Ook J. werd verhoord en de politie stelde eveneens geen schade vast aan de wagen en geen letsels bij S.” De zaak kreeg echter een dramatische wending de dagen nadien.

Baby verloren door klap

“Twee dagen later voelde S. zich onzeker en ging naar het ziekenhuis in Veurne voor een echo”, sprak haar advocaat. “Alles was in orde. Vijf dagen later echter voelde ze zich onwel en ging langs bij haar gynaecoloog die vaststelde dat haar baby geen hartslag meer had. De zwangerschap verliep tot dan toe normaal. Voor ons staat het vast dat ze haar baby verloor door de forse klap die ze kreeg in haar zijkant achter haar rug. Zij hebben het gevoel dat hun kind vermoord werd. Ze vragen dan ook om J. te vervolgen voor onopzettelijke doding. Het feit dat S. zelf vervolgd wordt omdat ze aan de verkeerde kant van de weg liep begrijpen wij absoluut niet.”

Na beraad over het dossier besloot het parket om J. enkel te vervolgen voor de aanrijding zelf, de verwondingen die S. opliep en omdat hij na het ongeval wegreed. Voor de dood van de baby wordt hij dus niét vervolgd.

Niemand onberoerd

Het is de tweede keer dat de zaak gepleit wordt in de politierechtbank. Vorige maand werd het proces stilgelegd omdat de emoties zodanig hoog opliepen dat de advocate van S. onwel werd en zelf naar het ziekenhuis moest. “Ik begrijp dat dit dossier voor iedereen emotioneel erg beladen is, maar vraag iedereen rustig te blijven”, sprak de politierechter. “Anders dan tijdens de feiten gaan we nu écht luisteren naar elkaar.”

De advocaten van J. en zijn verzekering vragen de vrijspraak. “Er zijn tal van onderzoeken geweest door artsen en gynaecologen, ook op de foetus. “Daaruit bleek dat er geen enkele sprake was van verwondingen door stomp geweld maar wel door een probleem met de vliezen tijdens de zwangerschap. Dat was tot dan toe niet geweten. Maar dit doet niets ter zake, want hij wordt er niet voor vervolgd. Ook voor de aanrijding vragen we vrijspraak want het was net S. die tijdens het wandelen uitweek en zo werd haar elleboog door de zijspiegel licht geraakt. Deze zaak laat niemand onberoerd, ook J. niet.”

Vonnis op 13 juni. (JH)