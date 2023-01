Eigenaars uit Kortrijk dankbaar dat jachthonden Bassie en Adriaan bij hen mogen blijven: “Ze kunnen terrein niet meer verlaten”

Keert de rust terug in de Kortrijkse Pius-X wijk? Als het van zowel het stadsbestuur als de eigenaars van honden Bassie en Adriaan afhangt wel. Na een maandenlange periode van strooptochten werden verschillende maatregelen genomen, waardoor beide jachthonden niet langer kunnen ontsnappen.

Het verhaal van het duo viervoeters beheerste het leven van heel wat dierenliefhebbers in de Kortrijkse residentiële wijk maandenlang. Bassie en Adriaan, twee Hongaarse jachthonden, slaagden er keer op keer in uit hun woning te ontsnappen, waarna ze op strooptocht trokken.

30-tal dode dieren

Meer dan 30 dieren vielen zo in de klauwen van de honden, die zonder genade toesloegen. Kippen of cavia’s? Hun lot was bezegeld van zodra het duo verscheen. Verschillende keren moesten buurtbewoners hen uit hun tuin verwijderen nadat ze er wild tekeer gingen, keer op keer kon de politie weinig anders dan de honden terug naar hun eigenaars brengen. De buurt hekelde de schijnbaar onoplosbare situatie maar specificeerde meteen ook dat ze de honden niet dood wilden. Maatregelen drongen zich op maar niemand scheen te weten hoe de zaak aan te pakken.

Maatregelen nodig

Tot vorige week, wanneer burgemeester Ruth Vandenberghe een niet mis te verstane boodschap aan de eigenaars van Bassie en Adriaan liet bezorgen. Ze kregen tot afgelopen donderdag de tijd voldoende maatregelen te nemen of de honden zouden in beslag worden genomen.

Schrikdraad

“We hadden al schrikdraad geïnstalleerd aan de zijkanten van onze tuin, dit hebben we dan meteen ook doorgetrokken tot de voorzijde en iedere mogelijke uithoek van onze groenzone”, reageerde eigenares Roselyne De Borger. “Tot in de kleinste details hebben we ervoor gezorgd dat onze honden ons terrein niet meer kunnen verlaten. We vervingen zelfs de deurklinken door ronde exemplaren zodat ze met hun poten er geen grip meer op hebben.”

Stroomstoot

“Ook de schrikinstallatie werd uitgebreid en daarvoor spaarden we kosten noch moeite. We braken een deel van onze tegels uit om alles te kunnen installeren en lieten zelfs een noodgenerator leveren. Mocht er ooit opnieuw een stroompanne zijn, dan blijft het systeem tot vijf dagen lang ongehinderd verder werken. Het systeem geeft eerst een geluidssignaal wanneer de honden te ver gaan, keren ze niet terug dan volgt er een stroomstoot.”

“Onze tuin lijkt op een Alcatraz voor huisdieren”

“Uiteindelijk lijkt onze tuin en woning nu op een soort van Alcatraz voor huisdieren maar indien dit ervoor kan zorgen dat de rust in de wijk terug keert, dan nemen we dat er graag bij. We kunnen ons niet genoeg bij de mensen verontschuldigen maar willen hen en ook de burgemeester vooral danken. Danken dat ze ons in staat hebben gesteld maatregelen te nemen zonder meteen over te gaan tot drastische beslissingen.”

Rust voor wijk

De Kortrijkse First Lady liet donderdag de plaats controleren door leden van de politiezone. Het rapport liet duidelijk blijken dat de maatregelen meer dan voldoende waren. Bassie en Adriaan kunnen dus bij hun eigenaars blijven, in de hoop dat de rust in de wijk terugkeert.