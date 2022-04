Eén vierde van de groene stoelen op het Brugs openbaar domein is beschadigd of verdwenen

Van de 772 groene stoelen die de stad Brugge langs de Vesten en in de stadsparken de voorbije twee jaren installeerde, zijn er al 203 onherstelbaar beschadigd of verdwenen. Het stadsbestuur rekent jaarlijks op 10 à 15 procent verlies….

Het Brugse gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) peilde bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) naar de toestand van de picknicktafels en groene stoelen in Brugse parken.

Om kuieren op pleinen en langs de Brugse vesten gezelliger te maken, heeft het stadsbestuur sedert een tweetal jaren 726 picknicktafels en 772 groene stoelen aangekocht en geplaatst op het openbaar domein. Dat heeft de stadskas 150.000 euro gekost.

Nieuwe stoelen

Volgens Mercedes Van Volcem zijn er al dertig picknicktafels en 203 stoelen onherstelbaar beschadigd of verdwenen. Die schade bedraagt 17.468 euro. Al zorgde de natte zomer ook voor bijkomende schade aan de poten.

Het vandalisme en de diefstallen weerhouden het Brugs stadsbestuur niet om verder te gaan op dit elan. Ook de Burg kreeg al groene stoelen, binnenkort zullen ze ook verschijnen in de Guido Gezelletuin en op de centrale begraafplaats. In totaal zijn er 18 openbare locaties voorzien. “De aankoop is gebeurd, de levering is voorzien begin juni”, aldus Mercedes Van Volcem in haar antwoord op de schriftelijke vraag van Pol Van Den Driessche.