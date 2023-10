“Een schande”: sluikstorters viseren bos met nieuw wandelpad in Ieper

Welkom in de Gasthuisbossen. Wat zich onder en naast het welkomstbord bevindt, is minder uitnodigend: borden, tassen, hout, groen- en bouwafval. “Een schande”, reageert gemeenschapswacht Stefaan Nevejan, die woensdag vaststellingen kwam doen. Op hetzelfde moment werd elders in de bossen een nieuw wandelpad geopend door het provinciebestuur, dat bevoegd is voor dit provinciedomein op de grens van Ieper en Zonnebeke.

De provincie West-Vlaanderen en stad Ieper sloegen de handen in elkaar om de Gasthuisbossenwandelroute aantrekkelijker te maken. Een nieuw onverharde pad van anderhalve kilometer, dat woensdagochtend plechtig werd geopend, moet een Vlaams bosreservaat verbinden met twaalf hectare bos dat de provincie eerder aankocht.

Er zijn twaalf parkeerplaatsen heraangelegd in waterdoorlaatbaar materiaal, een oversteek kreeg een zebrapad en er werden een nieuwe picknickplaats en eikendreef voorzien. Wordt nog gepland: 1.300 bloeiende en besdragende struiken en 1.800 inheemse bomen en struiken.

Gerust geweten?

“Vanuit dat groenafval kunnen invasieve exoten verspreid worden”, wijst de Ieperse gemeenschapswacht Stefaan Nevejan woensdag naar een hoop sluikstort aan een van de ingangen van de Gasthuisbossen. “En weet dat je dit gewoon in je compostbak kan steken. Als je dan toch de moeite doet om in je wagen te kruipen, rij dan naar het groenpark, het recyclagepark of de kringloopwinkel. Veel afval kan daar gratis gedeponeerd worden en je zal een geruster geweten hebben.”

Hoge rekening

Er liggen verschillende soorten sluikstort. “Mogelijk van meerdere vervuilers, want je kan duidelijk zien dat bepaalde hoopjes hier al langer liggen”, aldus Stefaan.

“Die enkelingen moeten enorm veel lef hebben. Ik kan het niet begrijpen. Laat dit prachtig bos toch gewoon met rust! Wat ik kan doen? Blijven opvolgen, in de gaten houden en aan de kaak stellen. Vroeg of laat worden ze gezien. Dan wordt de rekening gepresenteerd: een mooie GAS-boete tot 350 euro, een mogelijke retributie van 500 euro en de opruimingskosten. Dat kan dus hoog oplopen.”

Brooddumper

Stefaan zag de voorbije jaren heel wat afval in de bossen. “Je kan het je niet voorstellen: een halve auto, kattenjongen, kippen… enkele dagen later vind ik dan de pluimen nadat ze opgegeten werden door marters en vossen. We hebben hier trouwens jaren aan een stuk te maken gehad met een vervuiler die regelmatig ettelijke kilo’s brood dumpte. Dat beschimmelde brood was vergif voor de dieren uit het bos. De vervuiler was wellicht een bakker, die intussen met pensioen is want dat fenomeen is gelukkig wel gestopt.” (TP)