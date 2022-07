‘Ecovandalen’ strippen steeds meer speelbomen in Houthulst, gemeente zoekt tips: “Kinderen komen in gevaar”

“Dit moet stoppen!” In Houthulst kijkt men lijdzaam toe hoe steeds meer bomen in de “mooiste speelzone van de gemeente” voor het derde jaar op rij gestript worden, waardoor ze afsterven en een gevaar vormen voor spelende kinderen. Nu dit “ecovandalisme” uitbreidt naar een nieuwe speelzone, doet de gemeente een oproep naar tips. “Nooit eerder was het zo erg.”

“De leiding van de lokale Chiro signaleerde onlangs nieuw vandalisme aan bomen van het speelbos in onze mooiste speelzone, naast het voetbalveld”, zegt Jeroen Vandromme, schepen in de landelijke Westhoekgemeente Houthulst (CD&V).

“Dit is nu al het derde jaar op rij, telkens bij het begin van de zomervakantie, maar nooit eerder was het zo erg: zeker dertig bomen zijn beschadigd en een derde is niet meer te redden.”

Levensaders onderbroken

“De ecovandalen gaan wellicht te werk met een schop, mes of bijl om een eerste snede te maken in de stam, waarna ze zo veel mogelijk schors wegnemen met de hand”, duidt Rudi Vandewiele, teamleider van de groendienst. “Tussen de bast en het kernhout zit een fijn vlies, waarlangs water en voedingsstoffen vloeien. Als schors en bast gestript worden over de hele omtrek van de stam, zijn alle levensaders onderbroken en sterft de boom af.”

“Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties in het speelbos: takken van een rottende boom kunnen afkraken en op het hoofd van spelende kinderen terechtkomen. En zij merken geen verschil tussen gezonde en dode bomen, wanneer ze erin klimmen of hangen. We moeten alle bomen regelmatig controleren en de afstervende exemplaren verwijderen. Helaas.”

Oproep

Door het terugkerend vandalisme dreigt het speelbos een dood bos te worden. “Of toch een dunner bos met afgezaagde stammen”, vervolgt Vandewiele. “Deze techniek wordt wel eens toegepast om exotische bomen uit onze bossen te verwijderen, maar hier gaat het om streekeigen soorten. De oudste werden een kwarteeuw geleden aangeplant.”

“We zien hetzelfde fenomeen nu voor het eerst opduiken in een andere speelzone, die pas is aangelegd langs het Beukelpad”, aldus Vandromme. “Dit moet stoppen! Zulk vandalisme kost de gemeente intussen 12.000 euro. Om het tegen te gaan, doen we een oproep naar tips via een formulier op de gemeentelijke website en we houden extra controle met de mobiele camera.”

“Onze gemeente heeft een belangrijk klimaatdoel: een boom extra per inwoner tegen 2030. Als ze aan dit tempo verdwijnen, gaan we er nog veel moeten planten. Wie ‘vers vandalisme’ opmerkt, contacteert best de gemeente of moet de wonde zo snel mogelijk omwikkelen met vershoudfolie. Zo is er een kans dat de wonden niet uitdrogen en kunnen herstellen.”

Hout vasthouden

Net als in Heuvelland werden in Houthulst een paar maand geleden nieuw aangeplante bomen afgekraakt. “Het gaat om zes winterlindes op een pleintje aan de Bezembindersstraat. Hier is voorlopig geen sprake van trend, maar we gaan hout vasthouden.”

(TP)