Duo jongemannen die wagen beschadigden in Oostduinkerke opgepakt

De politie Westkust kon zaterdagochtend vroeg twee jongemannen van 18 en 20 jaar klemrijden die zware schade toebrachten aan een geparkeerde wagen. Het duo werd opgepakt.

De feiten gebeurden zaterdagochtend om 5.40 uur in de Leopold II Laan in Oostduinkerke. Een getuige zag daar hoe twee mannen voor de lol een geparkeerde wagen beschadigden. Het ging om een Mercedes Viano van een man uit Staden. De twee gingen flink tekeer op het voertuig. De getuige sprak het duo aan op hun gedrag waarna ze te voet wegvluchtten. Net op dat moment passeerde een politiepatrouille van zone Westkust waarna de getuige hen wenkte en kort vertelde wat er gebeurde. De politie spoorde het duo onmiddellijk op in de buurt en kon hen in een zijstraat, op de hoek van de Viooltjesweg met de Meiklokjesweg klemrijden. Nadat ze opgepakt werden bekenden de twee mannen de feiten. Het gaat om een 18-jarige man uit Waterloo en een 20-jarigeman uit Grimbergen. De koplamp van de wagen was beschadigd en rondom lagen nog brokstukken. De twee zullen moeten opdraaien voor de schade. (JH)